Grup vakti tüllenen o hatıralar
Karanlık akşamda nihayet bulur
Geceler soğuk bir el gibi gelince
Odamda okunan Risale bulur
***
Zaman berrak bir gün müjdeler
Fakat derdime ortak geceler olur
Her daim eserken körfez rüzgârı
Senden anlatılan hatıra bulur
***
Feryadım anlatamaz ıztırabımı
Ehl-i Nur’dan gayrısı bilmez halimi
Sohbette olmasa da kitap kalemi
Gönül yakan sözleri gönülden gelir.
***
Muhabbet gönüllerde karşılık bulsa
Nur deryasından serin dalgalar gelir
Zaman durur dil susar gözler yaşarır
Uhuvvet bağından nağmeler gelir.
Hasan Şen / İzmir