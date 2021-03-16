Grup vakti tüllenen o hatıralar Karanlık akşamda nihayet bulur Geceler soğuk bir el gibi gelince Odamda okunan Risale bulur *** Zaman berrak bir gün müjdeler Fakat derdime ortak geceler olur Her daim eserken körfez rüzgârı Senden anlatılan hatıra bulur *** Feryadım anlatamaz ıztırabımı Ehl-i Nur’dan gayrısı bilmez halimi Sohbette olmasa da kitap kalemi Gönül yakan sözleri gönülden gelir. *** Muhabbet gönüllerde karşılık bulsa Nur deryasından serin dalgalar gelir Zaman durur dil susar gözler yaşarır Uhuvvet bağından nağmeler gelir. Hasan Şen / İzmir

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