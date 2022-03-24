Yaşlılar ve gençler

Son günlerde gençlik hareketleri ve gençlere yönelik hareketler güzel temennilerle devam etmede bu çok sevindirici hal ve tavırlar elbette takdir edilmesi lazım gelen güzel hareketlerdir.

Gençler için Gençlik Rehberi, gençlere gayet güzel ders verirken istifadeye medar olarak daima okunmakta ve istifade edilmektedir.

Bununla birlikte müstakil bir Lem’a olarak Lem’alara giren “İhtiyarlar Lem’ası”nı da nazara almamız icap eder. Çünkü hazreti Üstad Bediüzzaman, gençliğimin on senesini verseler yaşlılığımın bir senesini vermeyeceğim mealinde tespitlerde bulunurken yaşlılıkta Cenab-ı Hakka yakınlığın ve o yakınlık meyvelerinin ne kadar ehemmiyetli olduğunu birçok yerde ifade etmiştir.

Burada Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin güzel bir ifadesini bir hatıra olarak anlatmak isterim. Bulunduğu dersaneye gelen giden çok olduğu için, bazı zamanlarda orada bulunan kardeşleri ikaz etmek lüzumunu duymaktadır.

Bir gün kardeşleri toplayarak “Bakın arkadaşlar buraya gelen ve istikbalde ne olacağı bilinmeyen genç kardeşlere aşırı ilgi gösteriyorsunuz. Fakat bu davanın çilesini çekmiş ve ömrünün bir kısmını bu hizmete adamış kimseler gelince onlarla ilgilenmiyorsunuz. Bu hareketiniz yanlıştır ve bir an önce düzeltilmesi gerekir” diyerek ikaz etmiştir.

Bu ölçü yalnız o dersaneye ait değil ve her dersanede değişmez bir ölçü olarak tatbik edilmesi lazım geldiğini bu ağabeyden çok şey öğrendiğimiz gibi bunu da öğrenmeliyiz.

Burada bir şiirimizle yazımıza son verelim.

Dolu veya boş durmaz geçer bu hayat

Neşr-i Risale-i Nurdur en büyük cihad

İster genç ol ister ihtiyar hiç arama rahat

Gel sen de katıl bu hizmet kervanına

Bunun için hamd eyle Yüce Mevlâ’na