YENİ ASYA BAYRAK BAYRAK BURÇLARA DİKİLMEZSE ŞAŞARIZ

Bilenler bilir bizi bu büyük dâvâda, Kahramanca yaşarız Yeni Asya bayrak bayrak burçlara Dikilmezse şaşarız Gün olur sakin akar suyumuz, Gün olur seller gibi coşarız Yeni Asya bayrak bayrak burçlara Dikilmezse şaşarız İnandığı mukaddesler için candan geçip Her engeli aşarız Îmânim, evladım yanıyor deyince Üstad Her yangına koşarız Binbir nimeti lezzeti olsa da dünyanın İzzetimizle boşarız Yeni Asya bayrak bayrak burçlara Dikilmezse şaşarız Yükselsin diye vatanda tevhid sesleri Îmân ve azimle koşarız Nur eriyiz dünyanın manevi buhranında Bendimize sığmaz taşarız Sağır olsa da şu kubbede her zaman Yankılanır sedamız Yeni Asya bayrak bayrak burçlara Dikilmezse şaşarız.

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