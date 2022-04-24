YENİ ASYA BAYRAK BAYRAK BURÇLARA DİKİLMEZSE ŞAŞARIZ

Bilenler bilir bizi bu büyük dâvâda,
Kahramanca yaşarız
Yeni Asya bayrak bayrak burçlara
Dikilmezse şaşarız
Gün olur sakin akar suyumuz,
Gün olur seller gibi coşarız
Yeni Asya bayrak bayrak burçlara
Dikilmezse şaşarız
İnandığı mukaddesler için candan geçip
Her engeli aşarız
Îmânim, evladım yanıyor deyince Üstad
Her yangına koşarız
Binbir nimeti lezzeti olsa da dünyanın
İzzetimizle boşarız
Yeni Asya bayrak bayrak burçlara
Dikilmezse şaşarız
Yükselsin diye vatanda tevhid sesleri
Îmân ve azimle koşarız
Nur eriyiz dünyanın manevi buhranında
Bendimize sığmaz taşarız
Sağır olsa da şu kubbede her zaman
Yankılanır sedamız
Yeni Asya bayrak bayrak burçlara
Dikilmezse şaşarız.