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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Yeni Asya

Hasan ŞEN
25 Şubat 2023, Cumartesi
ŞİİR

Yadında mübarek yüce hizmet gelir akla 

Hakkın sesi ey şanlı muvahhid Yeni Asya

 

Dusturun olan çizgilerin hiç de değişmez 

Nurlarla beraber yürüyen taçtır, eğilmez

 

Vasfın budur elbet senin âlâ ve de mümtaz 

Yıllarca da yazdın yine gerçekleri, hep yaz

 

Kuvvetle sarıl nura ki âlem ışık olsun

Asyam, Yeni Asyam yürü! Bahtın açık olsun

 

İlham alan ondan hedefinden bile şaşmaz 

Tetkik kim eder zerrece haddin o aşmaz

 

İmanlı yazarlarla odur nurlara makes

Ölçüyle yazar hepsi olurlar yüce hakses

 

Üslüb-i bedi’i ona has pekiyi tarzdır 

Günlük Yeni Asya’m bizim o lâhikamızdır

 

Hazret bunu görseydi dolardı o sürurla 

Kardeşlerinin yaptığı hem hizmet-i nurla

 

Çıkmış Hür Adam sahneye tam ellili yıllar 

Neşr’eyleyi vermişti o Sözler ve Şuâlar 

 

Binlerce şükür nurları öğrendik onunla 

Hizmet ile bir ömrü geçirdik o şuurla

 

Asyam ediyor hizmeti, şahit bile ağyar 

Gayretleri haktır... Nice ifa ede yıllar

 

Etmez bizi mahcup bu mübarek yüce hizmet 

Tahkik ile iz’andır o! Gayretle de himmet

 

Takip ederiz biz seni sevgiyle merakla 

Asla demedin şeyi zarar her veren akla

 

Müsbet harekettir yakışır mü’mine har an

Asyam, Yeni Asyam alır ilhamını Haktan

 

Hizmette sabır, şevkle yarış hakta sebattır

Nur mesleğinin dik duruşu böylece şarttır

 

Miftahi uhuvvet ve de hem mâyesi ihlás 

Tamir ederek ülkemi fikrin eder ihsas

 

İmana taarruzlara settir hep O nur yol 

Şahittir onun sıdkına çektikleri kol kol

 

Tasdik ki eder haklılığın kürre ve zerrât 

Dusturu onun herkese tebliğ-i hakikat

 

Biçare Hasan, feyzini anlatsa da bitmez

Haktır yüce dâvân zulüm istese de sönmez

 

Peygamberimin sünnetidir nurlu bu meşreb 

Geylan’ımızın müjdesidir nur dolu meslek

 

Hizmet çığırın bizlere... Nur Hazret-i Üstad 

Ruhum seni binlerce dualarla eder yâd

(Mef ü lü.....)

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