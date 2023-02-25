ŞİİR

Yadında mübarek yüce hizmet gelir akla

Hakkın sesi ey şanlı muvahhid Yeni Asya

Dusturun olan çizgilerin hiç de değişmez

Nurlarla beraber yürüyen taçtır, eğilmez

Vasfın budur elbet senin âlâ ve de mümtaz

Yıllarca da yazdın yine gerçekleri, hep yaz

Kuvvetle sarıl nura ki âlem ışık olsun

Asyam, Yeni Asyam yürü! Bahtın açık olsun

İlham alan ondan hedefinden bile şaşmaz

Tetkik kim eder zerrece haddin o aşmaz

İmanlı yazarlarla odur nurlara makes

Ölçüyle yazar hepsi olurlar yüce hakses

Üslüb-i bedi’i ona has pekiyi tarzdır

Günlük Yeni Asya’m bizim o lâhikamızdır

Hazret bunu görseydi dolardı o sürurla

Kardeşlerinin yaptığı hem hizmet-i nurla

Çıkmış Hür Adam sahneye tam ellili yıllar

Neşr’eyleyi vermişti o Sözler ve Şuâlar

Binlerce şükür nurları öğrendik onunla

Hizmet ile bir ömrü geçirdik o şuurla

Asyam ediyor hizmeti, şahit bile ağyar

Gayretleri haktır... Nice ifa ede yıllar

Etmez bizi mahcup bu mübarek yüce hizmet

Tahkik ile iz’andır o! Gayretle de himmet

Takip ederiz biz seni sevgiyle merakla

Asla demedin şeyi zarar her veren akla

Müsbet harekettir yakışır mü’mine har an

Asyam, Yeni Asyam alır ilhamını Haktan

Hizmette sabır, şevkle yarış hakta sebattır

Nur mesleğinin dik duruşu böylece şarttır

Miftahi uhuvvet ve de hem mâyesi ihlás

Tamir ederek ülkemi fikrin eder ihsas

İmana taarruzlara settir hep O nur yol

Şahittir onun sıdkına çektikleri kol kol

Tasdik ki eder haklılığın kürre ve zerrât

Dusturu onun herkese tebliğ-i hakikat

Biçare Hasan, feyzini anlatsa da bitmez

Haktır yüce dâvân zulüm istese de sönmez

Peygamberimin sünnetidir nurlu bu meşreb

Geylan’ımızın müjdesidir nur dolu meslek

Hizmet çığırın bizlere... Nur Hazret-i Üstad

Ruhum seni binlerce dualarla eder yâd

(Mef ü lü.....)