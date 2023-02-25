Yadında mübarek yüce hizmet gelir akla
Hakkın sesi ey şanlı muvahhid Yeni Asya
Dusturun olan çizgilerin hiç de değişmez
Nurlarla beraber yürüyen taçtır, eğilmez
Vasfın budur elbet senin âlâ ve de mümtaz
Yıllarca da yazdın yine gerçekleri, hep yaz
Kuvvetle sarıl nura ki âlem ışık olsun
Asyam, Yeni Asyam yürü! Bahtın açık olsun
İlham alan ondan hedefinden bile şaşmaz
Tetkik kim eder zerrece haddin o aşmaz
İmanlı yazarlarla odur nurlara makes
Ölçüyle yazar hepsi olurlar yüce hakses
Üslüb-i bedi’i ona has pekiyi tarzdır
Günlük Yeni Asya’m bizim o lâhikamızdır
Hazret bunu görseydi dolardı o sürurla
Kardeşlerinin yaptığı hem hizmet-i nurla
Çıkmış Hür Adam sahneye tam ellili yıllar
Neşr’eyleyi vermişti o Sözler ve Şuâlar
Binlerce şükür nurları öğrendik onunla
Hizmet ile bir ömrü geçirdik o şuurla
Asyam ediyor hizmeti, şahit bile ağyar
Gayretleri haktır... Nice ifa ede yıllar
Etmez bizi mahcup bu mübarek yüce hizmet
Tahkik ile iz’andır o! Gayretle de himmet
Takip ederiz biz seni sevgiyle merakla
Asla demedin şeyi zarar her veren akla
Müsbet harekettir yakışır mü’mine har an
Asyam, Yeni Asyam alır ilhamını Haktan
Hizmette sabır, şevkle yarış hakta sebattır
Nur mesleğinin dik duruşu böylece şarttır
Miftahi uhuvvet ve de hem mâyesi ihlás
Tamir ederek ülkemi fikrin eder ihsas
İmana taarruzlara settir hep O nur yol
Şahittir onun sıdkına çektikleri kol kol
Tasdik ki eder haklılığın kürre ve zerrât
Dusturu onun herkese tebliğ-i hakikat
Biçare Hasan, feyzini anlatsa da bitmez
Haktır yüce dâvân zulüm istese de sönmez
Peygamberimin sünnetidir nurlu bu meşreb
Geylan’ımızın müjdesidir nur dolu meslek
Hizmet çığırın bizlere... Nur Hazret-i Üstad
Ruhum seni binlerce dualarla eder yâd
(Mef ü lü.....)