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18 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

‘Daha Sade Bir Hayat’

Hatice Çakır
18 Nisan 2023, Salı 00:01
(Kitap tahlili)

“Toplumumuz; çok fazla şeyin yaptığı baskıyla, çocukluk dönemine karşı, ilan edilmiş bir savaşı sürdürüyor.”

Her alanda tüketimin çok hızlı devam ettiği bu çağda, çocuklarımızın olması gerektiği gibi bir çocukluk geçirmelerini nasıl sağlarız? Bence kitap, bu sorunun cevabını vermiş. Onlar; modern, ‘daha fazla, daha büyük, daha yeni, daha hızlı’nın revacıyla çılgına dönmüş, hızıyla baş döndüren bir dünyaya doğdular. Her yerden hucüm eden reklamların albenisine kapılmaları, işten bile değil. Sürekli daha yeninin daha iyinin göze sokulduğu bir ortamda nasıl dengeli ve huzurlu kalabilecekler? Yazar, sadeleşmeyle hem psikolojik hem de fiziksel pek çok sorunun çözülebileceğini, tecrübelerine dayanarak iddia ediyor.

Kitabı okurken yazarın çocuk dünyasını çok iyi anladığını düşündüm ve hissettim. Zaten tavsiyelerinin İslamî terbiye ile uyumlu olduğu görülüyor. Dört bölümde süreci toparlamış; çevre, ritim, planlanmış aktiviteler, yetişkin dünyasını filtrelemek.

Kendi ebeveynlik yolculuğumda bu dört alanın hepsiyle ilgili hatalar ya da eksikler buldum. Kitabı okurken tavsiyeleri de uygulamaya başladık. Yazar bir, iki kitabın okul öncesi çocuk için yeterli olacağını söylüyor. Yani sanıldığının aksine dört yaşındaki çocuk yılda bin kitap okumazsa ileride koca bir cahil olmayacak. Ama belki eşyayla bağ kuramayan, hep daha iyi ve yeninin peşinde koşup asla tatmin olamayan bir yetişkin olacak. Kitap okumayı seven ve kitapları en iyi arkadaş olarak gören bir anne olarak ben de evi çocuk kitapları ile doldurmuştum.

Çocuklarımın da en sevdiği şeyler arasındadır okumak. Kitapları radikal bir kararla ortadan kaldırdığımda ise bunun umurlarında bile olmadığını farkettim. Artık onlara dikkatlerini dağıtmayacak ve oynayacak daha çok alan kalmıştı. Kalan bir kaç kitabı ise döne döne okuyoruz. Bazen ilgi alanlarına göre yeni kitpalar da girmiyor değil araya. Ama okuduktan sonra gözden kaybediyorum. Umarım ileride bu kitapları gördüklerinde çocukluklarını hatırlayıp içleri sımsıcak olur. Yazar, nasıl bir ortamın çocuğa uygun olduğunu da ayrıntılı bir şekilde anlatmış.

Geriye kalan diğer üç bölümde huzurlu, sakin bir çocukluğun anahtarlarını barındırıyor.

Ebevenylik yolculuğunda okunması gereken bir kitap hatta ilk kitaplardan olduğunu düşünüyorum. Zaten bu kitabı okuyup, uygulamaya titizlik gösterilirse bir çok mevzu daha başlamadan hallolacaktır Allah’ın izniyle...

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