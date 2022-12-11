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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

97 GE

Havva KONUR
11 Aralık 2022, Pazar
İstanbul’un ruha inşirah veren bir iklimi, kendine çeken bir hali var. Zaman zaman gerek çeşitli programlar vesilesiyle, gerekse gazetemizin etkinliklerine katılmak için olsun, yolumuzu düşürmeye çalışıyoruz.

Yolculuk sevenler bilir. Yürümenin, yolculuğun daha fazla temaşaya sebep olacak yerlerine düşer gönülleri. Yollarını uzatırlar. Daha değişik yollardan, ara yerlerdeki sokaklardan giderek daha fazla güzelliği görme telaşındadırlar. Ama aracıyla gidenlerin güzergâhı bellidir. Aracın yakıtı, gideceği duraklar, yapacağı maksimum hız miktarı bellidir. Haliyle göreceği güzellikler de hızlı ve sınırlıdır. 

Bizim yolculuklar ilk anlattığım maceracı kısma denk geliyor. Çocuklarla birlikte herkesin kendi sırt çantasını yüklenerek, ilçe otobüsünden il otogarına, oradan Hareme, Harem’den araba vapuruyla Sirkeciye, oradan da akşam vaktiyse Sirkeci Cağaloğlu yokuşundan, Nuruosmaniye Camiinden yürüyerek vakfa, gündüz vaktiyse Eminönü’nden 97GE’ye giden bir yolculuk...

Bu Eminönü’nden gazete binamıza giden otobüs hattının adıdır ve öğrenci kardeşlerimiz, ya da araçsız gazeteye gidenler hemen hatırladılar, biliyorum. Daha önceleri biz hangi otobüs gider bilmediğimiz zamanlarda, ordan oraya pek çok yerden dolaşıyorduk. En son Yenibosna’daki Güneşli dolmuşlarına binip gidiyorduk. Ama 97GE’yi öğrendikten sonra artık direkt gidiyoruz.(Hatice Sevde’nin kulakları çınlasın bu arada:))

Bunları neden anlatıyorum? Yeni Asya’nın uhdesine aldığı vazifenin idrakinde olmasından mı, yoksa o binanın içerisinde yaşadığım her bir ânın, zamanın, anının ve hatıranın Cennet-misal güzellikler taşıdığından mı bilinmez, binaya giderken daha otobüsün içerisindeyken bile istemsizce gülümsemeye başlıyorum. Karşıdan gören biri olsa Allah’ın Bakırköy Bağcılar hattındaki bir otobüste bu kadın niye gülümsüyor der herhalde. Hele gazeteye yaklaşınca, gazete binasındayken bu hal zirve yapıyor. Sadece ben mi böyle istemsizce gülüyorum diyordum ama yalnız değilmişim, tevafuken onu da öğrenmiştim. (Yine Hatice Sevde’nin kulakları çınlasın ve istemsizce gülümseyen diğerlerinin de..)

Diyeceğim o ki Yeni Asya üzerindeki hakkıyla ifa ettiği vazifesi, gerek neşriyatı gerekse gazetesi ve dergileriyle pekçok sahada verdiği varoluş mücadelesi, çocukları, aileleri koruyan yapısıyla, okurunu her zaman gülümsetmeyi başaran bir gazete. Beni gülümsetiyor, başkalarını gülümsetiyor, hatta bina olarak bile varlığıyla gülümsetiyor. Sadece kendisini değil, ona giden otobüs hattını bile sevdiriyor, canına can katıyor. 97GE benim için Yeni Asya’nın hak ve hakikat mücadelesinde, yarım asırlık süregelen uzun yolculuğunun simgesi gibi.. (Bu hattın önüne ‘Yeni Asya’ya gider’ diye bir ibare yazılması da hayallerimiz arasında. Var bir hayalimiz dedirtecek türden..)

Bu yolculuktan, bu yoldan kimlerin ne kadar haberi olursa o kadar kâr. Kimler ne kadar gülümseyebiliyorsa, kendine kattığı güzelliklerden.. Yeni Asya olarak, gerek çalışanlarımız, gerek taşıyıcımız, dağıtıcımız, temsilcimiz ve okuyucumuzla, elli yıldır demokrasi, hak, hukuk, adalet mücadelesinden ayrılmadık. Nice badire ve sıkıntıları hep birlikte aşmayı başardık. Bu kocaman gülümseme, hepimize armağan olsun. 

Sevgi, saygı ve dualarımla...

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Yorumlar

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  • Hatice Sevde

    11.12.2022 12:29:29

    Ya😪 unuttuğum hisleri hatırlattın Allah razı olsun Havva abla. Canım 97Ge'm canım eski heyecanlarım, canım kendimi değerli hissettiren o binadaki teşriki mesai ettiğim herkes🥰 Kalemine sağlık güzel insan

  • Kenan

    11.12.2022 12:09:19

    Allah razı olsun.. bu süreçte dimdik duran ve mazlumun yanında yer alan yeni asya Rabbim sizi cennetinde peygambere komşu kilsin INŞALLAH

  • S.topuz

    11.12.2022 11:10:17

    Eğer böyle HAKKANİYETLİ bir gazete Avrupada,mesela Almanya gibi bir ülkede yayın yapıyor olsaydı, ON Milyon traj  rakamlarını çok rahat bir şekilde yakalardı.Bundan hiç bir şüphem yok. Sebepleri üzerinde tartışılabilir. Ama üzücü olan, bizim, layık olan İNSAN ve DEĞERLERİMİZE hemen hemen hiç sahip çıkmadığımız gibi,basit siyasi,dini ve farklı cemaat mensubiyetlerimiz bizi bu güzelliklerden alıkoyuyor ve tefrikaya atıyor. Ekonomik sebepler de sayılabilir. Ama maddi imkanları olanlar da görmezden geliyorlar. Yazık değilmi bu çok kıymetli ve çok çok değerli EMEK ve gayretlere? Gazete veya kitap okuma istek,arzu ve alışkanlığımız da o kadar fazla değil? Allah'a( c.c ) hep beraber yalvarıp yakaralım da, bütün bu olumsuz sebeplerden kurtulup, Yeni Asyayı layık olduğu rakamsal seviyeye de ulaştırsın inşaallah. Emeği geçenler Hakkınızı helal edin.Allah c.c  yar ve yardımcımız olsun. Amiiin.

  • S.topuz

    11.12.2022 11:09:35

    Elhamdülillah Yeni Asya 53 yaşında, dile kolay. Gel de o çile, zorluk ve her türlü engellemeler,yasaklar,hapisler, senelerce ilan ve reklam yasakları,yok saymalar vesaire vesaireler. Bunu ancak çekenler bilir. Yandaşlar bu çileyi anlamaz, anlayamaz da. Yaşamayan nereden bilsinki? Bir Eli yağda ,öbür eli..B...!. Biz, Allah rızası ve MEMLEKETİN ve AMEM-İ İSLAMIN selameti ve de gerçek DEMOKRASİ nin yeşermesi için gayret sarf ediyoruz! Ne siyasetten, ne de SİYASİLER' den hiç bir maddi menfaat beklemiyoruz. Istemezük de. Gölge etmesinler lüften, başka ihsan is-te-meeez. Bunu anlamayacak ne var ki? Sen yeter ki ANLAMAK isteee! Allah c.c, bu ÜLKEMİZ için hayırlı YOLU ve çığırı açan ve genişletenlerden ebeden razı olsun ve Cesaretlerini artırsın inşaallah. Her türlü şerirlilerin engellerinden muhafaza etsin. Amiiin .

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