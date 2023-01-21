"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Bilginin ahlâkı

Havva KÜÇÜK KONUR
21 Ocak 2023, Cumartesi
Bilginin bilinmiş, özümsenmiş, damıtılmış ve artık yaşamımızda bir yer edinmiş haline ahlâk diyoruz.

Bilmeler, bilgi sadece öğrenmek için bilinmişse, bilinmiş ve birilerine de öğretilmişse, sağda solda o bilmenin havası atılmışsa bilgiyle ilişkimiz de bitmiştir bazılarına göre. 

Yaşam diye anlattığımız, hayatımızdan kesit olarak söylediğimiz, anımız, hatıramız, yaşanmışlığımız diye bahsettiğimiz her şey, aslında kocaman bir bilme ahlâkıdır. Bilginin içimizdeki halidir. Sadece salt bir hikaye, ya da başımızdan geçmiş basit bir olay değildir. Olayın kahramanı, evet, bir olay yaşamıştır; ama o olayı nasıl yönettiği, nasıl tepki verdiği, hangi bilgisini nasıl işleyerek bir hal ortaya koyduğu, o olayın satır aralarındadır. Her söz öyledir. Her yaşanmışlık bir bilgidir. İnsan bilgiyi öğrendiği kadar, onu nerede, hangi şartlarda, nasıl işleyerek kullanması gerektiğini bilmezse, o bilgi, vücutta hiç işlenmeden dışarı atılan yiyecekler gibi olur. Bilgiye hayat değmiş, hayatımıza o bilgi değmiş, bize birşey katmış, bizi eğmiş, bükmüş, şekillendirmiş, bir hâle evirmiş ve biz o evrilmiş hâlimizle hayatta nelere karşı savaştığımızı anlattığımızda, aslında kendimizi değil, o bilgiyi anlatmış oluruz.

Ne demek istiyorum? Elimize aldığımız herhangi bir romanı, hikâyeyi, senaryoyu okurken, film izlerken, ya da herhangi bir olayı dinlerken, orada ben olsam şöyle yapardım dediğiniz durumlar var ya. Aynı olayı ben yaşasaydım şu şekilde davranırdım dediğiniz... Kahramanın yerine kendinizi koyduğunuz.. İşte oradaki tutumunuz, sizdeki bilginin nasıl kullanıldığını, işlendiğini gösterir bize. Bediüzzaman’ın ‘Küçük Sözler’deki temsil hikâyelerini hatırlarsak, sağ yola gideni de, sol yola gideni de takip ettirir bize. Aman o zaten sol yola gitmiş, ne halde olursa olsun bize ne dedirtmez. Ben olsam diğer kardeş gibi davranmazdım ya da evet, ben de aynen o yolu takip ederdim dedirtir, bizi kahramanla özdeşleştirir ve ardından temsilin hakikatlerine geçer. Bu Kur’ânî bir metoddur. 

Zira Kur’ân’da anlatılan Peygamber kıssalarına da böylesi bir gözle baktığımızda, yaşanan olayların bize nasıl baktığını görüyoruz. Kardeş kıskançlığı, hastalıklar, ayrılık, hapishane, hasret, iftira, makam ve mevki vs.. Bu sadece peygamberlerin yaşadığı bir olay olmamış. Onlara olağanüstü olaylar yaşattırılmamış. Onlar da açlık çekmişler, kardeş kıskançlığıyla sarsılmışlar, hapse girmişler, hastalık çekmişler, evlatlarıyla, eşleriyle sınanmışlar vs.. Aslında yönergeler koymaktır bu bir yerde okuyanın önüne. Benzer olayları sen de yaşadın, yaşıyorsun, belki de yaşayacaksın. Sen olsan farklı davranabilirdin belki, ama böyle de davranılabilir dedirtmektir. Allahın razı olacağı yol, böyle olandır demektir. 

Aynı olayları yaşayıp farklı etkilenen insanlar olabileceği gibi, aynı satırları, aynı cümleyi okuyup farklı şeyler anlayacak insanların olduğu da aşikardır.

Hasılı, bilmelerimizin bizi götürdüğü yer, elle tutulan, gözle görülen bir yer olmalı. Kafamızın içinde taşıdığımız bilmeler, hayata geçmiş, yaşanmış, tecrübe edilmiş ve bu süzgeçten geçmiş olmalı. Görünmeli, gösterilmeli, ben bunu yaşadım, çaresi bu dedirtmeli. Üstadın Birinci Sözün başında söylediği, “kim isterse beraber dinlesin” sözü, nefsinde yaşadığı, tatbik ettiği hakikatlerin tezahürüdür. Çünkü yaşanmış bilgi, buyurgan değil, demokrattır. “Akla kapı açar, ihtiyarı elden almaz.”

Okunma Sayısı: 133
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gürcü Irma Shakıashvılı, Müslüman olarak “Lale” ismini aldı

    Trafik gürültüsü dikkat eksikliğine yol açıyor

    Toplumsal huzur yok, bireysel silahlanma çok

    Organize bir suç şebekesiyle karşı karşıyayız

    Şirketler bir bir kapanıyor

    AKP ve MHP Çin zulmünün araştırılmasına karşı

    Adaleti ayak altına alanlara ‘Artık yeter’ diyeceğiz

    Herkes hesap vermeli

    Bakanların mal varlıkları soruşturulsun

    Türkiye’ye yağmur gibi uyuşturucu geliyor

    Milletini yok sayanı, millet de yok sayar

    2022 yılında Amazonlar'da günde 3 bin futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu

    Afganistan'da şiddetli soğuk sebebiyle ölenlerin sayısı 78'e yükseldi

    Rusya: Ukrayna'ya olası tank sevkiyatının sonuçları kesinlikle olumsuz olacak

    Alphabet 12 bin kişiyi işten çıkaracak

    Yarıyıl tatili bugün başlıyor

    AB Konseyi Başkanı Michel: Özgür bir Ukrayna olmadan özgür bir Avrupa olamaz

    ABD: Ukrayna'nın olası Kırım operasyonunu destekleyeceğiz

    ''Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz''

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Evet, söz de, karar da milletin!
    Ahmet BATTAL

    Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi gerilimi
    Ali FERŞADOĞLU

    Üç Aylar için program yaptınız mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Ne ortak akıl, ne istişâre var…”
    Genel

    Herkes hesap vermeli
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    H. Muharrem OKUR

    Karanlıkta kalmış kimseler
    Mehmet ÇETİN

    Risale-i Nur’da ‘olmasaydı’ ifadelerinin kaderî tahlili -1
    Genel

    Adaleti ayak altına alanlara ‘Artık yeter’ diyeceğiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.