Bilginin ahlâkı

Bilginin bilinmiş, özümsenmiş, damıtılmış ve artık yaşamımızda bir yer edinmiş haline ahlâk diyoruz.

Bilmeler, bilgi sadece öğrenmek için bilinmişse, bilinmiş ve birilerine de öğretilmişse, sağda solda o bilmenin havası atılmışsa bilgiyle ilişkimiz de bitmiştir bazılarına göre.

Yaşam diye anlattığımız, hayatımızdan kesit olarak söylediğimiz, anımız, hatıramız, yaşanmışlığımız diye bahsettiğimiz her şey, aslında kocaman bir bilme ahlâkıdır. Bilginin içimizdeki halidir. Sadece salt bir hikaye, ya da başımızdan geçmiş basit bir olay değildir. Olayın kahramanı, evet, bir olay yaşamıştır; ama o olayı nasıl yönettiği, nasıl tepki verdiği, hangi bilgisini nasıl işleyerek bir hal ortaya koyduğu, o olayın satır aralarındadır. Her söz öyledir. Her yaşanmışlık bir bilgidir. İnsan bilgiyi öğrendiği kadar, onu nerede, hangi şartlarda, nasıl işleyerek kullanması gerektiğini bilmezse, o bilgi, vücutta hiç işlenmeden dışarı atılan yiyecekler gibi olur. Bilgiye hayat değmiş, hayatımıza o bilgi değmiş, bize birşey katmış, bizi eğmiş, bükmüş, şekillendirmiş, bir hâle evirmiş ve biz o evrilmiş hâlimizle hayatta nelere karşı savaştığımızı anlattığımızda, aslında kendimizi değil, o bilgiyi anlatmış oluruz.

Ne demek istiyorum? Elimize aldığımız herhangi bir romanı, hikâyeyi, senaryoyu okurken, film izlerken, ya da herhangi bir olayı dinlerken, orada ben olsam şöyle yapardım dediğiniz durumlar var ya. Aynı olayı ben yaşasaydım şu şekilde davranırdım dediğiniz... Kahramanın yerine kendinizi koyduğunuz.. İşte oradaki tutumunuz, sizdeki bilginin nasıl kullanıldığını, işlendiğini gösterir bize. Bediüzzaman’ın ‘Küçük Sözler’deki temsil hikâyelerini hatırlarsak, sağ yola gideni de, sol yola gideni de takip ettirir bize. Aman o zaten sol yola gitmiş, ne halde olursa olsun bize ne dedirtmez. Ben olsam diğer kardeş gibi davranmazdım ya da evet, ben de aynen o yolu takip ederdim dedirtir, bizi kahramanla özdeşleştirir ve ardından temsilin hakikatlerine geçer. Bu Kur’ânî bir metoddur.

Zira Kur’ân’da anlatılan Peygamber kıssalarına da böylesi bir gözle baktığımızda, yaşanan olayların bize nasıl baktığını görüyoruz. Kardeş kıskançlığı, hastalıklar, ayrılık, hapishane, hasret, iftira, makam ve mevki vs.. Bu sadece peygamberlerin yaşadığı bir olay olmamış. Onlara olağanüstü olaylar yaşattırılmamış. Onlar da açlık çekmişler, kardeş kıskançlığıyla sarsılmışlar, hapse girmişler, hastalık çekmişler, evlatlarıyla, eşleriyle sınanmışlar vs.. Aslında yönergeler koymaktır bu bir yerde okuyanın önüne. Benzer olayları sen de yaşadın, yaşıyorsun, belki de yaşayacaksın. Sen olsan farklı davranabilirdin belki, ama böyle de davranılabilir dedirtmektir. Allahın razı olacağı yol, böyle olandır demektir.

Aynı olayları yaşayıp farklı etkilenen insanlar olabileceği gibi, aynı satırları, aynı cümleyi okuyup farklı şeyler anlayacak insanların olduğu da aşikardır.

Hasılı, bilmelerimizin bizi götürdüğü yer, elle tutulan, gözle görülen bir yer olmalı. Kafamızın içinde taşıdığımız bilmeler, hayata geçmiş, yaşanmış, tecrübe edilmiş ve bu süzgeçten geçmiş olmalı. Görünmeli, gösterilmeli, ben bunu yaşadım, çaresi bu dedirtmeli. Üstadın Birinci Sözün başında söylediği, “kim isterse beraber dinlesin” sözü, nefsinde yaşadığı, tatbik ettiği hakikatlerin tezahürüdür. Çünkü yaşanmış bilgi, buyurgan değil, demokrattır. “Akla kapı açar, ihtiyarı elden almaz.”