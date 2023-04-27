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27 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Devlet adamının dindarlığı

Havva KÜÇÜK KONUR
27 Nisan 2023, Perşembe
Zübeyir ağabeyin sözünü hatırlatalım: “Şeyhülislam seçmiyoruz ki dindarlığına bakalım.”

Her şeyden önce dindarlık nedir sorusu mu irdelenmeli acaba? Dindar dediğimizde nasıl bir vasıf gözümüzün önünde canlanır? Ne yapar, ne eder, ne yer, ne içer de ‘dindar’ olur? Hele ki bunu bir devlet adamı yaparsa ne olur? Komşumuzun, akrabamızın, hemşerimizin, kardeşimizin ‘dindar’lığından ne farkı var ki, özel bir başlığı hakediyor?

Aslında devlet adamının dindarlığının, terzimizin, kasabımızın ya da okul müdürümüzün, öğretmenimizin dindarlığından hiçbir farkı yok. Namazını kılan, tesettürlü (ya da eşi tesettürlü), yolda insanlara selamun aleyküm diyerek selam veren insanlara -çok basit anlamda- dindar deyiveriyoruz. Ne kadar isabet ederiz tartışılır tabii. Ama bir kılıf var işte, oturtuverdiğimiz. 

Tersinden düşünürsek, diyelim ki çocuğumuzun okul müdürü dindar. Ne bekleriz? Okulu nizamiyle düzende tutmasını, çocukların ve öğretmenlerin huzurla okulda eğitim öğretime devam etmesini sağlamasını, her birim için uygun ve kaliteli insanları istihdam etmesini, kimseye haksızlık yapmamasını, adam/firma kayırmamasını vs.. Hangi veli, müdürün imam olup çocuğuna namaz kıldırmasını, sure ezberletmesini, abdest namaz inceliklerini, fıkhi ölçüleri öğretmesini bekler ki.. Baktığımız yer, işini iyi yapma noktasıdır. Aynı şey tüm hizmet aldığımız esnaf, memurlar için de geçerli. Dindarlık, sadece onların kendi içinde, işlerini severek ve düzgün yapmalarına katkı sağlıyorsa, anlamlıdır. Sağlamıyorsa, isterse 24 saat camiden çıkmasın, bana bakan yönüyle bir anlamı yoktur, olmamalıdır.

Yöneticilik, siyaset de aynı. İnanın, zerre miskal farkı yok. Yönetenden beklenen, ülkeyi düzgün ve sorunsuzca, huzur ve asayişi sağlayarak, milleti birbirine düşürmeden, nefret dilini kullanmadan, hiçbir vatandaşını ötekileştirmeden, halkın kolayca ve rahatlıkla yaşayabileceği bir ülke olmasını sağlayarak yönetmesidir. Yöneticiliğin halktan üst bir mevki olmayıp, ona hizmetkârlık demek olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Hal böyle olunca kim halkın huzurunu sağlıyorsa, asayişi temine muvaffak oluyorsa, hakiki yöneticilik odur. Bunu temine de kim uygunsa, onun desteklenmesi gerekir. İslamın emri olan yöneticilik, birini seçin ve o ne derse ona razı olun, haksızlık, zulüm de yapsa sesinizi çıkarmayın değildir. 

Hz. Ömer, Müslümanlara hitap ettiği bir gün: “Eğer hak ve adaletten ayrılırsam ne yaparsınız?” diye sormuştu. Bunun üzerine cemaatten biri kalkıp “Seni kılıcımızla doğrulturuz!” demişti. Demek ki denetlenebilirlik, ne yapıyor, gidişat nasıl, insanların çoğunluğu memnun mu deyip yöneticinin sürekli kontrol edilmesi gerek.

Yönetenin dindar olması, namaz kılması değil, kontrol edilip denetlenebilmesidir. Şeyhülislam seçiyor olsak, dindarlığına takvasına bakarız, eyvallah. Çünkü onun işi fetva vermek, dini emirlerden hüküm çıkarmak, gerekirse içtihat etmektir. Ki bunun için de ne kadar dindar olsa, ne kadar takva sahibi olsa o kadar iyidir. Ama yöneticiden güzel Kur’an okumasını, beş vakit namaz kılmasını beklemek, kasaptan güzel pasta yapmasını beklemek gibi bir şeydir. Yönetici güzel namaz kılıyor, Kur’an okuyor da olabilir elbette. Ama bunun insana hizmetkarlığıyla bir ilgisi yoktur. Sevabı kendinedir, amel ve ibadetinin ecri ona yazılacaktır. Vatandaşa bakan yönü, umum halka getirdiği hizmet, yaşattığı asayiştir.

‘Din’ anlayışını namaz, oruç gibi şahsi ibadetlere indirgediğimiz için, ‘dindar’ dediğimizde sadece namaz kılan, oruç tutan, Kur’ân okuyan aklımıza geliyor ama, dindar siyasetçi namaz kılan değil, hak ve adaletten ayrılmayan, denetlenebilen ve kendinin kontrol edilmesinin önünü kapatmayandır. Siyasetçinin hakiki dindarlığı da böyledir. 

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