“Dine zarar olmasın, ne olursa olsun?”

28 Şubat döneminde, okuduğum üniversitede, başörtüsünü açmaya direnen bir avuç öğrenci olarak müdür beyin odasına çağrılmıştık.

Bir avuç dediğim 5 kişi işte. Koca okuldan 5 kişi. Herkes açmış, bir biz kalmışız. Müdür bey de bizi ikna edecek güya. Bir sürü şey saydı döktü. Hükümetin icraatlarının kötülüğünden, çektikleri sıkıntı(!)dan vs.. En sonunda da demişti ki, biz gidersek solcu biri gelir. (Kendisi MHP’li milletvekilinin kardeşiydi.)

Düşünmüştüm o zaman. Sen başörtümü alıyorsun, o gelse canımı mı alacak?

Benim başörtüsüyle okuma hakkımı aldıktan, bana bu hürriyeti çok gördükten sonra, ha sağ(!) taraftan birisi oturmuş o koltukta, ha sol taraftan. Ha CHP’li gelmiş, ha başka partili, ne fark eder ki..

Paşa paşa açın başınızı, sıkıntı çıkarıp bizi yerimizden etmeyin diyordu güya aklınca.

Şimdi ‘seccadenin üzerine bastılar’ yaygarasına bakıyorum da, CHP gelirse başörtümüzü alır, namazımıza karışır, seccademizi ezer diyenlere...

O zamanki zihniyetten bir milim farkı var mı diye düşünmeden edemiyorum.

Abdullah bin Ömer, en çok hadis rivayet eden sahabelerden ve fakih alimlerindendi. Birgün Kerbela hadisesinin yaşandığı Irak’tan birisinin sivrisinek kanının necis olup olmadığını sorması üzerine, Hüseyin’in kanı akarken sen sinek kanını mı soruyorsun şeklinde çıkışmıştır. (Buhari Tirmizi) Aslında meselenin özü özeti budur. Bunca adaletsizlik, hak hukuk tanımazlık ve zulüm deryasında takılınan yer, tam da böylesi bir cevabı gerektirir.

Evvela, gelirlerse başörtüsünü yasaklayacaklar, Kur’an Kurslarını kapatacaklar, seccade eziyorlar, namazımıza orucumuza karışacaklar korkutmasının aslı esası var mı? Artık kimsenin böyle birşey yapma iddiası da, gücü de, imkanı da yok. Ama bu korkutmacayla bizi mahkum etmek istedikleri koskoca bir tek adamlık rejimi var. Aman ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın, nasıl yönetirse yönetsin, öyle mi diyeceğiz?

İşin bir de şu tarafı var. Tek adamlık rejimini getirmek ve devam ettirmekle dine dokunulmuş olmuyor mu mesela?

Tek adamlık rejimini dinimizin hangi emrine koyacağız o halde? Hangi emriyle ikame edeceğiz? Dinin indirgendiği namaz, oruç, başörtüsü haricindekiler, dinin emri içerisine girmiyor mu da, onlara gösterilen hassasiyet, ahlâka, adalete, riyaset-i şahsiyeye gösterilmiyor?

Bundan 114 yıl önce de aynı konuların hassasiyeti öndeydi ki, Münazarat’ta Üstada şu soruyu sordular:

“Sual: Dine zarar olmasın, ne olursa olsun?”

(Cevaba dikkat!)

“Cevap: İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. Gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar.

Hem de mağlub bîçare bir reise yahut müdahin memurlara veyahut mantıksız bir kısım zabitlere itimad edilirse ve dinin himayesi onlara bırakılırsa mı daha iyidir, yoksa efkâr-ı âmme-i milletin arkasındaki hissiyât-ı İslâmiye’nin madeni olan –herkesin kalbindeki şefkat-i îmâniye olan– envâr-ı İlâhî’nin lemaatının içtimâlarından ve hamiyet-i İslâmiye’nin şerârât-ı neyyiranesinin imtizacından hasıl olan amûd-u nuranînin ve o seyf-i elmasın hamiyetine bırakılırsa mı daha iyidir, siz muhakeme ediniz.”

Başka söze hacet var mı?