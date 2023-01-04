Hayattan akanlar üzerine

Her ne ki var ise, hayattan gelir.

Her ne söz sudur etmiş ise hayattan.. Sabahın nefesi, serinliği, ezanıyla başlayan hayat, hiç durmadan devam ediyor. Güneşin doğuşuyla başkalaşan haller, batışıyla daha da başkalaşıyor, dönüşüyor.. Bütün sesler, kokular, tatmaklar, gülmeler, ağlamalar, nefes almalar hayattan...

Bir hadise değil pekçok hadise yaşamış, görmüş oluyoruz gece istirahate çekilene kadar. Bir çok anı biriktiriyor, pekçok hatırayı belleğimize atıyoruz. Kimisi hüzün veriyor, kimisi sevinç, kimi korku, kimi de huzur.. Hayata bir anılar manzumesi olarak bakarsak, gördüğümüz, dokunduğumuz, sesini işittiğimiz, cemâlini seyrettiğimiz her anı hayattan..

Bazen kupkuruyuz, bir avuç toprağız, bir kum tanesiyiz. Sıcacık bir dost selamıyla, sevdiğimiz bir arkadaşımızın sesiyle, güzel bir sürprizle, kendi farkındalığımızı farkettiğimiz bir faaliyetle yeşeriveriyoruz bir anda. Canlanıyoruz, kıpır kıpır oluyoruz işte. Sanki hayat üflenmişiz gibi.. Sanki Hayy isminin bir nefhasına mazhar olmuşuz gibi.. Bunlar da hayatın cilveleri deyip geçiverdiğimiz zamanlar..

Cânı içün kim ki cânânın sever; cânın sever

Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever.. der Fuzûlî.

Her ne ki hayat süzgecinden bizim önümüze düşer kısmet olur; hayattandır, Hayy’dandır. Veren O’dur, gösteren O, tanıştıran, sevdiren, yolumuzu birbirine çıkaran, denk düşürten O. Başımıza gelenleri sevmek O’nu sevmektir. Hayatı sevmek, hayatı vereni sevmektir. Sevgi de hayattandır, muhabbet de.. Zâtının katından ikramlardır, ilhamlardır bunlar.

Bu köşe “Hayat’tan” akacak size. Yaşananlar, şahit olunanlar, duyulanlar, görülenler, hatta tadılanlar satırlara düşecek, satırlardan bir buket düşürecek önünüze. “Kabr-i kalpten hakaik çıplak çıktı. Namahrem olanlar nazar etmesin.” diyen Üstadıma hasretler, selamlar, dualar ve tefekkürler göndereceğiz.

Zaman zaman gülecek, bazen ağlayacak, esef edecek, hayretlenecek, tefekkür edecek, ama hep dostça sohbet edeceğiz.

Öyle ise Bismillah diyelim..!