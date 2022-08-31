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31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Hz. Yusuf’un (as) gençlerle muhavere metodu

Havva Küçük KONUR
31 Ağustos 2022, Çarşamba
Yusuf suresinin satır aralarından okuyabildiklerimizin bir tanesi de, rüyalarını yorumlatmaya gelen gençlerle muhaveresi.

Bu konuşmanın farklı detaylarına “Medrese-i Yusufiye ünvanı” isimli yazımızda değinmeye çalışmıştık. Burada da muhaverenin kendisinden detaylar sunmaya çalışacağız.

İlginçtir, Yusuf (as) kendine ‘biz seni muhsinlerden görüyoruz’ (Yusuf, 36) diyen gençlere Allah’ı anlatmaya başlarken “Sizin yiyeceğiniz yemek size gelmeden önce, onun ne olduğunu ben size bildirebilirim. Bu, bana Rabbimin öğrettiklerindendir” (Yusuf, 37) buyuruyor.

Neden böyle bir cümle, neden böyle bir yaklaşım?

Hapis hayatı, insanın özgürlüğü, dilediğini seçme, dilediği yere gitme, kendi ihtiyaçlarını karşılama gibi pekçok hakkının elinden alındığı ve zorunlu olan tek şeyin önlerine gelen bir kap yemek olduğu ilginç bir mekândır. Hapiste hayatta olmaya dair, hayatta olduklarının emaresi olan tek şey, yemektir. Aynı zamanda Mısır, yemek kültürüyle de ün yapmış bir yer. Dolayısıyla Yusuf (as) onlara kendi bildikleri ve yakından tanıdıkları bir şeyle misal veriyor. Her şeyi bilen bir öğretmene öğrencisi gitse ve karnım ağrıyor dese, öğretmenin onun haliyle hallenmesinin emaresi, karın ağrısına iyi gelecek ilaçları söylemesi ve acısını paylaşmasıdır. Onun dışında öğretmen hangi hayati meseleden bahsederse bahsetsin, öğrenci onu dinlemeyecek, dinlese de odaklanamayacaktır. 

Peki, ben gelecek yemeğin ne olduğunu size bildirebilirim nasıl bir cümledir? Zaten muhsin olarak görülmüş ve önüne öyle gelmiş, deva bekleyen insanlara Yusuf (as)’ın kendini övüyormuş gibi bir anlatım biçimini tercih etmesi neye işarettir?

Öncelikle gençler putperest bir kavimde, ilah denildiğinde somut olarak putların görüldüğü bir çevreden geliyorlar. Yani Allah kavramı onların nezdinde soyut bir kavram. Fakat kendisi somut ve onların gözünde güvenilir bir kişi. Yusuf (as) soyut Allah kavramını, somut olan kendi üzerinden anlatıyor. Ama buradaki ince detay şu: bunu kendini yüceltmek, göstermek, övmek, onların kendisini övmesi için yapmıyor. Çünkü ardından gelen “bu bana Rabbimin öğrettiklerindendir” cümlesi, ‘bende ne kadar güzellik görüyorsanız, her ne iyilik, mucize görüyorsanız, bu bana Rabbimin ikramıdır demektir. Cümle, lafız olarak kendini gösteriyormuş gibi görünse de, mana itibariyle Cenabı Hakkı göstermektedir. Bir fotokopi nasıl aslının kendisini gösteriyorsa, burada da aynı mantık vardır. 

Bediüzzaman Hazretleri’nin zaman zaman zorlama tevillerle eleştirildiği, “bana yazdırıldı” demesinde de aynı anlatım biçimini görüyoruz. Bu bir anlatım metodudur ve Yusuf (as) da aynı usulle Allah’ı anlatmıştır. Bediüzzaman’ın dikkat çektiği hakikatler de kendinden ziyade, kendi üzerinden Kur’ân’ın hakikatleridir. Asıl, maksat, hedef, amaç hakikatlerin bizzat kendisidir. Aksini düşünecek olsak, birilerinin diline doladığı şekliyle kendini övmek için yazmış desek, bunun dünyadaki karşılığını üzerinde görmemiz gerekirdi. Bakardık ki kendine dünyalık yapmış. Ama gerek yakın, gerekse uzak çevresi, en yakını ve en uzağı görmüş ki, ne böyle bir dünyalık yapmış, ne de bunun arzusunu duymuştur. Konuşan yalnız hakikattir bahsinde de dediği gibi, konuşan hakikat-i İslamiyedir, seslendiren kendisidir.

Yusuf (as)’ın, kendine derman aramak için gelenleri cevapsız bırakmaması, onların yaralarına adeta merhem sürüp iyileştirmesi, aslında temsil hakikatinin de ince ince detaylarını veriyor bize. Mümin de böyle olmalı ve Allahı anlatmaya yollar aramalı, bulduğu yolda da muhatabına nasıl işleyeceğini bilmeli mesajları veriyor. Bunlar hep temsilin sacayağı, olmazsa olmazları...

Allah, nasip eyleye, hissedâr ve meyvedâr ede..!

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