Meyve vermek tabiri, hem mecaz anlamıyla, hem de gerçek anlamıyla baktığımızda, beni hep düşündürmüştür.

Ne demektir meyve vermek? Pragmatistler(faydacılar), “iyi” yi “en fazla fayda veren” olarak tanımlamışlar. Yani bir şey en fazla faydayı verdiği zaman iyidir. Vermiyorsa kötüdür ve ortadan kaldırılmalıdır. Bu yönden bakılınca, meyve vermenin faydacılıkla benzeşen yönleri olmalı. Ya da günlük hayatımızda faydasını görmediğimiz şeylere itibar etmeme, iyi görmeme gibi bir anlayış... Peki, işin aslı nasıl?

Aslında işin başında ‘fayda’ kavramına nasıl baktığımız geliyor önümüze. Faydaya eğer, bize haz ve mutluluk veren şeyler olarak bakarsak, bir bebeğin gülüşü, kedimizin bize mırlaması, penceremize koyduğumuz kırıntıları kuşların yemesinden tutun da, bir başarı ortaya koyan evladımızla gururlanmaya kadar gider. Ama faydaya dünya ve ahiretimize yarayacak, bize Allah’ı hatırlatacak ve ahirette bilet olacak kazanımların her biri olarak bakarsak, kavram daha farklı bir anlam kazanacaktır. Ne demek istiyorum? Eğer bahçemize ektiğimiz ağaç, meyve vermedi ise, ya da meyve vermeyi bıraktı ise, faydacı anlayışla baktığımda hemen kesmem gerekir. Öyle ya! Ben onu ekiyorum, su veriyorum, gerekirse aşısını yapıyorum, gübreliyorum, bakımını yapıyorum ve kocaman bir emek veriyorum. Para harcıyorum bunlar için, yatırım yapıyorum bir nevi. Onun da bana meyve vermesi ve verdiğim emeğimi, paramı geri kazandırması gerek. Kazandırmıyorsa zarar etmişim demektir ve zarar veren işletmeyi kapattığın gibi ağacı da kesersin. Peki, bu mudur gerçekten, bu kadar mıdır?

Diğer türlü bakarsam bir ağacın meyve verme özelliği dışında pekçok göze görünmeyen faydası var. Havayı temizlemesi, kökleriyle toprağı tutması, kurda, kuşa, böceğe yuva ve yiyecek imkânı sağlaması, gölgelik yapması, bütün dalları, yapraklarıyla Allah’ı zikretmesi vs. Ama bu faydalarını biz, bir meyve gibi koparıp iştahla yiyemiyoruz. Elimize alıp koklayamıyoruz. Belki de bu yüzden verdiğimiz emeğin karşılığını almışız gibi gelmiyordur, bilmiyorum.

Bunlar materyalizmin belki de bizdeki ete kemiğe bürünmüş şeklidir. Çünkü hayır hasenat yapan insanlar olurdu mesela. Bir bina yapılacak oldu mu, herkes para verir, katkıda bulunur. Tuğlası, çimentosu, kumu vs. Halbuki bina işte. İçinde hizmet olmazsa bomboş duracak bir bina. Ama çocuklar geziye götürülecek, ikram alınacak, hediyeler verilecek dedik mi, hayır yapanların sayısı iki üç kişiye ve az bir miktara düşüverirdi. Çünkü insan hayır yaptım dedi mi, oradaki bir tuğlada, çimentoda, perdede, halıda, boyada kendi parasını görmek istiyor. Üstüne basmak, eliyle dokunmak istiyor. Sanki Allah rızası deyip verdiği hayır, çocuklara ikrama gitse boşa gidecekmiş de, tuğlaya, halıya gidince karşılığını almış, “meyvesini vermiş” olacakmış hissi.. Halbuki biz biliriz ki, Allah rızası deyip verdiğinde, daha yerine ulaşmadan sevabı Allahın katına çıkmıştır zaten.

Yine biz biliriz ki hayır hasenat adına yaptığın, diktiğin bir ağaçtan bile kim ne faydalansa, “-insan olsun hayvan olsun, inek olsun sinek olsun, hırsız olsun, müşteri olsun- sana bir sadaka hükmüne geçer.” (21. Söz)

Ve yine biliriz ki “amelinizde rıza-i İlahi olmalı.” (21. Lema)

Meyve vermek, hayır hasenat adına yaptığımız her amelde geçerli aslında. Neticesini bu dünyada görelim veya görmeyelim, ortaya koyduğumuz her güzel ahlak, davranış, meyvesini vermiş veya vermeye devam ediyordur. Bir güzel söz, tatlı bir gülümseme, samimi bir hâlleşme, dertleşme bile.. O yüzden maddi ya da manevi meyve vermek, netice odaklı düşünülmeyecek kadar geniş ve güzel. Allah adına bir şey yapmak, yapmayı ve unutmayı gerektirir. Bir yerlerde izine rastladığında, yaptığın hayrın işe yaradığını gördüğünde ise, nurun ala nur olur. Gösterene şükreder, yoluna devam edersin.

Yeni adımlar, yeni kapılara doğru şevkle ilerleyerek...