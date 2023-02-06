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6 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Nefret dili

Havva KÜÇÜK KONUR
06 Şubat 2023, Pazartesi
Toplumu ayakta tutan, birbiriyle mezceden, çimento görevi yapan şey, dilinin nezihliğidir.

Saygılı, düşünceli, empatik bir dil, tahammül hududunu yükseltir, yeni ufuklar açar. Ama tam tersi olursa toplum ayrışır, kutuplaşır, sertleşir ve en küçük bir darbede kırılır. Hatlar keskinleşir, sınırlar çizilir. Ama yumuşaklık ve esneklik öyle değil. Onlar çarpışsa bile kimse zarar görmez, kırılma olmaz. Vapurların yanaşacağı yere pekçok lastik koyarlar ki, vapur yanaşırken ona çarpsın, beton iskeleye çarpıp zarar görmesin. Çünkü iki sertlik birbirine çarptığında hasar büyük olur. Yumuşaklığın böyle bir tampon etkisi de var. İki sertliğin arasında olsa bile koruyucu görev üstleniyor, kendisi de dahil, kimse zarar görmüyor.

Bir idarecinin görevi halkının birlik ve beraberlik içerisinde, ayrışmadan, huzurla varlığını devam ettirebilmesidir. Bu evde de  böyledir, apartmanda, mahallede böyle, okulda, orduda, ülkede de böyledir. Siyasetçi ise tüm bunları birden sağlayabilmelidir. Bütün kurumları, huzur ve sükunetle idare etmeli, korumalıdır. Bunun yolu nefret dilini ortadan kaldırması, yahut en aza indirmesidir. İnsanları sağduyuya çağırması, itidal ile hareket etmesini temin etmesidir. Ama malesef bunun tam tersi bir durumla karşı karşıyayız. Siyaset çarkını döndürenler, bizzat kendileri bu dili zevkle kullanıyor. Zaten sinirli ve gergin olan taraflar, daha da sinirli, gergin ve ateş atsan patlayacak duruma getiriliyor. Toplumun sinir uçlarıyla oynamak diye bir tabir var ya. Hah işte, tam da bu duruma uygun bir tanım.

Alay etmek, kin beslemek, aşağılamak, küçümsemek, değerler üzerinden insanları küçültmek nefret dilidir. Peki, nefret dilini ortadan kaldırmak için ne yapılmalı?

Toplumu kutuplaştıran, keskin hatlarla ayrıştıran, içten içe kin beslettiren, alay ettiren, küçümseten, aslında herkesi kendi içinde tekelleştiren, yalnızlaştıran bir anlayışa karşı, hayır, bu toplum birbiriyle daima içiçe olan bir toplum ve kaynaşmayı sağlayacak gelişimlere ihtiyaç var diyen bir anlayışla Altılı Masa biraraya geldi. Niyetleri halismiş ki bu yönde çok güzel meyveler verdiler ve vermeye de devam ediyorlar. Altılı Masadaki birbirinden ayrı görüşteki partilerin karşılıklı gidip gelmeleri, programlarına, kongrelerine katılmaları, her ilde, ilçede böylesi bir hareketlenmeye vesile olmaları toplumdaki buzların da eriyeceğinin ve katı kutuplaşmanın sona ereceğinin kanıtıdır. İhtiyacımız olan şeyler ekonominin düzelmesi, hukuksuzlukların giderilmesi, adaletin bihakkın tesis edilmesi, demokrasinin geri gelmesi gibi beklentiler olsa da, bunları yapacak olan, beraberliği tesis edecek bu samimi adımlardır. Halkın içinin birbirine karşı ısıtılmasıdır. Farkedilmese de en büyük sorunumuz birbirimize tahammülümüzün kalmayışı ve nefret dilinin normalleştirilmesidir. İşte Altılı Masa, bütün bu anormalliklere karşı tek başına duruşuyla, attığı adımlarla takdire şayandır. Değerlerimiz adına destek görmeli, en yüksek perdeden desteklenmelidir.

Unutmayalım ki, yalnız bıraktığımız her birliktelik, nefret diline attığımız bir yemdir. Çünkü kainat boşluk kabul etmez.

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