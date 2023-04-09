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9 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Sahurun sesleri

Havva KÜÇÜK KONUR
09 Nisan 2023, Pazar
Tıkır tıkır sesler geliyor kulağıma. Annem uyanmış olmalı. Ne yapıyor acaba sahura? Gerçi kahvaltının doyuruculuğundan dolayı bizde hep kahvaltılıklar olur sahurda.

Makarnadır, pilavdır ya da börektir, yemektir olmaz. Ama insan yine de merak ediyor. Sahur sofrası... Nadide ellerden çıkan zeytinler, reçeller, peynirler, yumurta, mis gibi tereyağı ve kızarmış ekmek kokusu... Anneler evlerin görünmez kahramanı... Göz açıp kapayıncaya kadar oluvermiş gördüğümüz her işin aslında yorucu bir serüveni var. Ve bu serüvenlerin dümencisi anneler.. Daha dün kir sepetine attığın kıyafetin, bir bakmışsın, yıkanmış, ütülenmiş, çekmecenden çıkıyor. Ya da ‘of karnım acıktı’ demeye kalmadan mükellef bir sofra hazırlanmış, annen yemeğe çağırıyor. Sahur da öyle işte. Kendine has bir büyüsü var.

Başka vakitte, kalk gecenin bir vakti yemek ye deseler, kimse kalkıp yemek yemez. Uykusunu bırakamaz. Ama sahur öyle değil. Kalkarken çok zorlansan da, sahur sofrasına oturunca uykun da, gönlün de açılıyor. Yediğin zeytin peynir ekmek değil de, Allah’ın o vakte mahsus bereketinin, rahmetinin zeytin peynir şekline bürünmüş halini yiyormuşsun gibi lezzet veriyor. Hele de uzak yerden gelmiş ve sahura kalmış misafir varsa, herşey çok daha fazla lezzet veriyor işte. 

Sahurun nefsimize, irademize bakan bir tarafı da var. Normalde yapabildiğimiz birşey değildir, o vakitte uyanabilmek. Ama sahurda uyanıyorsun. Bu kendini tebrik etmen gereken bir davranış. Bir şeyi başarabilmiş olmanın, iradene söz geçirebilmiş olmanın verdiği güzel bir mutluluk... Evet, başardım. Demek ki istesem, başaramadığımı düşündüğüm başka şeyleri de başarabileceğim dedirtir. İradeyi güçlendirir. 

Çok daha küçükken ‘siz küçüksünüz, dayanamazsınız, tutmayın’ derler, bizi sahura kaldırmazlardı. Sahura kaldırmayacaklar diye uyur numarası yapar, sahur vaktini beklerdik kardeşlerimle. Arada halamlar gelir, uzaktan geldikleri için sahura da kalırlar, biz de kuzenlerimle şen şakrak vakit geçirirdik. Vakit geç olunca ‘hadi yatın’ deyip yatırırlardı. Biz de, bizi sahura kaldırmayacaklar deyip uyumaz, yorganın altında kıkırdardık. Büyük girişte kocaman yuvarlak bir yer sofrası kurulur, haşlanmış yumurta, patates, yeşillikler ve kahvaltılıklarla mükellef lezzetlerle donatılır, yanında yufka ekmek ve çayla tadına doyum olmazdı. Aslında tatlı olan o ortam mıydı, yoksa yediklerimiz mi, yoksa hepsinin beraberliği miydi, hâlâ bilmiyorum. O zaman da sahur vaktinin geldiğini, annemlerin sahur hazırlarkenki tıkırtı seslerinden anlardık. Güzel günlerdi.

Ayak sesleri geliyor. Sanırım annem beni uyandırmaya geliyor. Vakt-i sahurdur, her yere bereket ola..!

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