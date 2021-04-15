Babacığım birlikte Kur’ân okuyalım mı?

ÇOCUK VE RAMAZAN - Hazırlayan: Hediye Ballıkaya

Babacığım dün konuşmuştuk. Kur’ân okumanın faziletini araştırdım. Sizinle paylaşmak istiyorum.

Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenmek her Müslüman için önemli bir vazifenin yanında, aynı zamanda çok faziletli ve sevabı yüksek bir ibadettir. Bu hususta Peygamber Efendimiz’in (asm) teşvik edici bir çok hadisleri vardır.

Ebû Davud’un rivâyet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (asm) bu hususta şöyle buyururlar: “Kim Kur’ân’ı okur, hükümleriyle amel ederse, onun anne-babasına kıyamet gününde bir taç giydirilir. Bu tacın nuru güneşin bütün dünyadaki evlerde bulunan ışığından daha parlak olacaktır. Kur’ân ile amel etmeyi ne zannediyorsunuz?”

Babacığım çocukların Kur’ân okuması çok sevapmış birlikte okuyalım mı?