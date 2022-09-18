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18 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

Çocuğun eğitimi nasıl olmalı?

Hediye Ballıkaya
18 Eylül 2022, Pazar
Çocuk yetiştirmek (3)

ocuk, öylesine geniş bir dünya ki; onun dünyasına girebilmek, ona herhangi bir konuda bir şeyler anlatabilmek günümüz dünyasında farklı eğitim yaklaşımları ile mümkün. Bu yaklaşımın adı sevgi! Sevgiyle çocuklarımızın dünyasına girdiğimizde onlar da bizimle beraber uyumu yakalamış oluyorlar. Uyumlu bağlanma olduğunda çocuğun kalbinde yer edinmiş oluyoruz ve onlar şöyle düşünüyor: ’Annem ve babam beni çok seviyorlar, değerli görüyorlar. Ben de onları üzmeyeyim.’ Ne büyük bir mutluluk küçük yavrularımızın gönlünde olabilmek… Kalbinde sevgiyle yerleşebilirsek onları her konuda eğitebiliriz. Zaten çocuğumuz bizim söylediklerimize ve davranışlarımıza göre şekilleniyor. Aslında çocuklar bizden gördüklerini öğreniyor. Yani fiillerimiz ve davranışlarımız bizim onlara bıraktığımız eğitim mirasımız oluyor. Bizim davranışlarımız en etkin muallim gibi tesir ediyor. Bediüzzaman der ki; “Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. Bu münasebetle, ben kendi şahsımda kat’î ve daima hissettiğim bu manayı beyan ediyorum:

Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi, merhum validemden aldığım telkinat ve manevî derslerdir ki, o dersler fıtratımda, âdeta maddî vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek, bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma merhum validemin ders ve telkinatını, şimdi bu seksen yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek-i esasiye müşahede ediyorum.” (Lem’alar, Yirmi Dördüncü Lem’a, 228)

‘Bir yaşındaki bebek neden anlar ki?’ diye düşündüğümüz yavrularımızın zihinleri ne kadar açık. Zihinleri açıkken onlara güzel telkinleri verebilir ve hayırlı evlad olmasına vesile olabiliriz. Biz ebeveynlerin dünya görüşü ile çocuğumuzu nasıl şekillenmesini istediğimize bağlı olarak farklılık gösterir. 

Bediüzzaman der ki, “Risale-i Nur’un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak, başta, mâsum çocuklardır. Çünkü bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Âdeta gayr-i müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Bilhassa, peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dünyevî fenlerle zihni terbiye olsa, daha ziyade yabanilik verir.” (Emirdağ Lâhikası, s. 43) 

Demek ki çocuklarımıza bire bir iman dersi vermek bize görev olarak düşüyor. Okul ders ve ödevlerini yaptırmaya çalışan biz anne babalar ‘şimdi de iman dersimize çalışalım’ diyerek ders saatleri koyabiliriz. Onlara sevgi kollarımızı açıp güzel yarınlar ve ahiret için birlikte derslerimizi öğrenelim. Çocuklarımıza okşayarak, sevgiyle diyoruz ki: “Evlâdım! Risale-i Nur seni hem dünyada, hem âhirette mes’ud, bahtiyar edecek en büyük ve en hakikî bir din kitabıdır, îman dersleridir. Okumaktan mahrum kalırsan, îman derslerini şimdi alamazsan; hem dünyada, hem âhirette bedbaht olursun, perişan kalırsın.” 

Dualarınız sayesinde Risale-i Nur’un dersleriyle inşâallah evlâdlarımız İslâmiyet’e, hem bize, hem milletimize hayırlı, dindar gençler olarak yetişirler. 

Evet , çocuklarını ‘iki kanatlı’ olarak eğitebilen anne ve babalarımıza ne mutlu. 

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