Çocuk ile nasıl konuşmalıyız

Çocuk yetiştirmek (2)

“Duyguların Rengi” isimli filmde; çocuğa bakıcılık yapan bayan, çocukla konuşurken çocuğun yüzüne karşı sürekli şunları tekrarlıyordu: “Sen akıllısın, sen uslusun, sen değerlisin.” Sonra düşünmeye başladım, söylediğimiz cümlelerin ruhumuzda nasıl etki ettiğini. Çocuk vücudunun %75-80’i su olduğu için onlara söylediğimiz sözlerin etkisi oldukça büyüktür.

Çocukların ebeveynlerin ağzından çıkan kelimelere göre şekil aldıklarını düşünüyorum. Haim Jinott der ki: “Çocuklar donmamış beton gibidir, üzerine ne düşse iz bırakır.” Aslında onları etkileyen biziz. Anne eğer ki çocuğuna derse ‘Sen nasıl böyle yaramazlaştın’, çocuk düşünmeye başlıyor. ‘Ben ne yaptım, yaramazlık nasıl bir şey’ ya da yaptığı davranışları tekrar ederek hırçınlaşabiliyor. Özellikle merak ve keşif döneminin sonrasında; taklit döneminde olan çocuklarımıza, yaptıkları en küçük davranışlarda bile ‘Aaaa sen ne yaptın bakayım böyle’ dersek çocuk kendini engellenmiş ve suçlu hissediyor. Özellikle toplum içerisinde bebeğimiz yanımızdayken onu başkasına şikâyet ederek, onun zihnine şu duyguyu kodluyoruz: ‘Annem beni kabul etmiyor, beni onaylamıyor.’ Ah biz anneler! Ne çok kıymetliyiz. Ağzımızdan dökülen her bir cümle çocuğumuzun kalbinde derin etkiler bırakıyor. ‘Aaa neden aşıdan korkuyorsun bak diğerleri korkuyor mu? Hiç korkulur mu korkmaman lazım. Sen artık büyüdün bırak bebek gibi ağlamayı, bak kardeşe hiç ağlıyor mu, nasıl da uslu oturuyor annesinin yanında.’ Bence bir annenin bu cümleleri çocuğuna söylemesi çok büyük bir vebal ve kendi iradesinin zaafiyetini gösteriyor. Anne-baba olarak, çocuğumuzun davranışları karşısında nasıl konuşacağımızı, nasıl tepki vereceğimizi bilemediğimizde tahrip cephesine sığınıyoruz. Bu konuda acilen şifa bulmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Kitaplar okumalı, bilgi sahibi olarak güzel tutumlar sergilemeliyiz. Bediüzzaman der ki: “Bir çocukla konuşup söz anlatmak, bir feylesofla konuşmaktan aşağı değildir.” (Risale-i Nur, İşârâtü’l-İ’caz, s. 76) Toplumda denir ya; ‘Çocuğun seviyesine inelim’ diye, aslında çocuğun seviyesine ‘çıkmamız’ lazım. Yeter ki biz, yolunu arayalım, bulalım, çalışalım…

Çocuğumuzla konuşalım ama nasıl?

“Evet, yüksek bir insan, bir çocukla konuştuğu zaman çocukların şivesiyle konuşursa, çocuğun zihnini okşamış olur. Çocuğun fehmi, onun çat-pat söylediği sözler ile ünsiyet peyda eder; söylediklerini dinler ve anlar. Aksi halde, o insan ile o çocuk arasında bir malûmat alış-verişi olamaz.” (Risale-i Nur, İşârâtü’l-İ’caz, s. 175)

“Nasıl ki bir çocukla konuşan, kendisini çocuklaştırır ve çocuklar gibi çat-pat ederek konuşur ki, çocuk anlayabilsin.” (Risale-i Nur, İşârâtü’l-İ’caz, s. 28) hakikatleri bizlerin yoluna pusula oluyor elhamdülillah. Çocukla iletişim kurmanın en etkin yollarından en önemlisi onların göz seviyesine inerek, gözlerinin içine bakarak onları saygıyla sevgiyle dinlemek ve sınırlarımızın olduğu tutarlı davranışlar ile onlara rehber olabilmektir. Bunları yapabilme duası ile yolumuza devam edelim. ‘Çocuğumuz sussun da biz de dinlenelim’ düşüncelerinden uzak olup, pozitif ve samimi yaklaşımlar ile onlarla huzurlu ve faydalı iletişimler dilerim.