Çocuk yetiştirmek (7)

Havaların soğumasıyla beni en çok düşündüren konu, evde çocuk ile nasıl kaliteli zaman geçirilir? Onların gelişimi için neler yapabiliriz?

Yağışlı havalarda imkanımız varsa dışarıda kapalı ortamlarda etkinlik yapılabilir. Ya evdeysek? Evde çocuk ile geçirilen zaman diliminde bizi bekleyen en büyük tehlike telefondan video izlemek. ‘Bir çocuğun telefondan video izlemesi nasıl oluyor’ diye gözlemlediğimde; onlar hareketli ve görsel şarkı dolu videolar izlemek istiyorlar. Telefonumuzu uçak moduna alarak galerimizde olan onlarla yaşadığımız güzel anılarımızın olduğu videoları izleyebiliriz. Böylece onların bir şeyler izleme isteğini en makul şekilde yerine getirmiş oluruz. Biz ne kadar yasak koysak bile başka çocuklar ile bir araya geldiklerinde onların videolarına eşlik edebiliyorlar.

Geçenlerde katıldığım seminerde iki çocuk annesi olan bir arkadaşımızın çocuklarının ellerinde telefon ile saatlerce video izlediklerini gördüm. Annesi ise seminerini rahatça dinledi. Oysaki çocuklar, hangi görüntüye maruz kalıyorlardı. Şu da bir gerçek ki anne olarak çocuğa telefonu verdiğimizde çocuk istediği videoyu izlerken anne de istediği işi rahatlıkla yapabilir, kafa dinleyebilir. Ev işlerini kolaylıkla yapabilir. Saatler süren oh ne rahatlık! Teknolojiye, yaş dönemlerine göre sınır getirerek kullanmak gerekiyor. İzledikçe izlenen videolar doyumsuzluğu ve dolayısıyla mutsuzluğu beraberinde getiriyor. Çocuklar video izlemeye başladığında bunun devamını istiyorlar, bitmesin devam etsin isteği onları hırçınlaştırabilir!

Yağmurlu bir günde dışarı çıkamıyorsanız evde neler yapılabilir? Çocuklar, kendi yapabilirliklerini görmek ve göstermek istiyor. Birlikte kum oyunları, boyama oyunları, hamur açma, kek çırpma, kitap okuma, slime oyunları oynanabilir. Enerjilerini atmaları i

çin yastık savaşı, yastıklardan zıplamacalı park etkinlikleri yapılabilir. Kış geldi diyerek kendi kabuğuna çekilip sosyal hayattan koparsak bizim için oldukça zor geçer zaman. Gözlemlediğim kadarıyla anne nereye yönelirse çocuk da oraya yöneliyor. Çocuğu sürekli video izleyen anneyi gözlemliyorum. Ruh hali diyor ki; ’ne yapsam boşuna ben de yoruldum eline telefonu veriyorum ben de rahat ediyorum biraz.’

Gelin hep birlikte tevbe edelim ve niyet alalım, dua edelim, mücadele edelim. Çocuklarımız teknolojiye kurban olmasın. Biz anneler emanete sahip çıkalım ve Allah’dan (c.c) yardım isteyelim. Yeni Asya Neşriyat yazarlarımızın birçok kitap serisi var. Onları birlikte okuyarak fikir ve hayal dünyasına yolculuk yapılabilir. Rabbim bizim yâr ve yardımcımız olsun inşaallah.