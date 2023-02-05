"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 53

Çocuk yetiştirmek (7)

Hediye Ballıkaya
05 Şubat 2023, Pazar
Havaların soğumasıyla beni en çok düşündüren konu, evde çocuk ile nasıl kaliteli zaman geçirilir? Onların gelişimi için neler yapabiliriz?

Yağışlı havalarda imkanımız varsa dışarıda kapalı ortamlarda etkinlik yapılabilir. Ya evdeysek? Evde çocuk ile geçirilen zaman diliminde bizi bekleyen en büyük tehlike telefondan video izlemek. ‘Bir çocuğun telefondan video izlemesi nasıl oluyor’ diye gözlemlediğimde; onlar hareketli ve görsel şarkı dolu videolar izlemek istiyorlar. Telefonumuzu uçak moduna alarak galerimizde olan onlarla yaşadığımız güzel anılarımızın olduğu videoları izleyebiliriz. Böylece onların bir şeyler izleme isteğini en makul şekilde yerine getirmiş oluruz. Biz ne kadar yasak koysak bile başka çocuklar ile bir araya geldiklerinde onların videolarına eşlik edebiliyorlar. 

Geçenlerde katıldığım seminerde iki çocuk annesi olan bir arkadaşımızın çocuklarının ellerinde telefon ile saatlerce video izlediklerini gördüm. Annesi ise seminerini rahatça dinledi. Oysaki çocuklar, hangi görüntüye maruz kalıyorlardı. Şu da bir gerçek ki anne olarak çocuğa telefonu verdiğimizde çocuk istediği videoyu izlerken anne de istediği işi rahatlıkla yapabilir, kafa dinleyebilir. Ev işlerini kolaylıkla yapabilir. Saatler süren oh ne rahatlık! Teknolojiye, yaş dönemlerine göre sınır getirerek kullanmak gerekiyor. İzledikçe izlenen videolar doyumsuzluğu ve dolayısıyla mutsuzluğu beraberinde getiriyor. Çocuklar video izlemeye başladığında bunun devamını istiyorlar, bitmesin devam etsin isteği onları hırçınlaştırabilir!

Yağmurlu bir günde dışarı çıkamıyorsanız evde neler yapılabilir? Çocuklar, kendi yapabilirliklerini görmek ve göstermek istiyor. Birlikte kum oyunları, boyama oyunları, hamur açma, kek çırpma, kitap okuma, slime oyunları oynanabilir. Enerjilerini atmaları i

çin yastık savaşı, yastıklardan zıplamacalı park etkinlikleri yapılabilir. Kış geldi diyerek kendi kabuğuna çekilip sosyal hayattan koparsak bizim için oldukça zor geçer zaman. Gözlemlediğim kadarıyla anne nereye yönelirse çocuk da oraya yöneliyor. Çocuğu sürekli video izleyen anneyi gözlemliyorum. Ruh hali diyor ki; ’ne yapsam boşuna ben de yoruldum eline telefonu veriyorum ben de rahat ediyorum biraz.’ 

Gelin hep birlikte tevbe edelim ve niyet alalım, dua edelim, mücadele edelim. Çocuklarımız teknolojiye kurban olmasın. Biz  anneler emanete sahip çıkalım ve Allah’dan (c.c) yardım isteyelim. Yeni Asya Neşriyat yazarlarımızın birçok kitap serisi var. Onları birlikte okuyarak fikir ve hayal dünyasına yolculuk yapılabilir. Rabbim bizim yâr ve yardımcımız olsun inşaallah.

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şili İçişleri Bakanı: Acı bir bilançoyla karşı karşıyayız

    Enflasyonun değil, halkın beli kırıldı

    Daha az yıldız görüyoruz - Gökbilimciler 12 yıl boyunca yıldız saydı

    Kanser ölüm nedenleri arasında 2. sırada

    ABD, Çin "casus balonunu" düşürdü

    Emekli maaşında alt sınır asgari ücretin altında olmasın

    'Böyle giderse hayvancılık biter'

    İsrail’in Filistin ihlalleri çizmeyi aştı

    Çiğ süt üreten de tüketen de dertli

    “Dünyada gıdaya erişim zorlaşırken, üçte biri israf ediliyor”

    İlaçlara ulaşım zorlaştı - Vatandaş birçok ilaç grubunda sorun yaşıyor

    18 diploma sahibi

    Robot personel görevde

    İstanbul'da kar bekleniyor

    Düşen, alım gücümüz

    81 il valiliğine 2. yarıyıl tedbirlerine ilişkin genelge gönderildi

    Esir değişimiyle 116 Ukraynalı, 63 Rus askeri serbest bırakıldı

    Tatilinden dönenlere "kış lastiği" hatırlatması: "Karlı yollarda ani hareketlerden kaçınılmalı"

    BM, ABD - Çin geriliminden endişeli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yolsuzlukların hesabı sorulacak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyeti demokrasi ile payidar etmek
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    NATO savaşlarında Kur’an’ı alet etmek
    Misbah ERATİLLA

    Çalar saat
    Halil ELİTOK

    Ebussuud Efendi ve sandık
    Adnan NACİR

    Poli(klini)tika
    Mehmet KARA

    En büyük kazanım, istişârenin hâkim olması
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Her konuda israf!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.