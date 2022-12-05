Evet yeni bir güne merhaba.

Güne başladığımızda ilk yaptıklarımız enerjimizi çok etkiliyor. Uyanır uyanamaz hemen abdest alıp 2 sayfa da olsa nurlardan okumak auramızın açılmasını etkiliyor. Abdest sonrası esneme hareketleri yapmakla güne pozitif başlıyoruz. Uyanır uyanmaz telefona bakmak o kadar zararlı ki. Kalifornyalı Psikiyatrist Dr.Nikole Benders-Hadi’ye göre uyanır uyanmaz telefonlarımızı elimize almak ve daha ayılmadan yoğun dış uyaranlara maruz kalmak, bizi daha stresli hale getiriyor ve daha güne karışamadan olanlar karşısında güne bitkin hissediyoruz. Oysaki bizler ne yazık ki evden çıkarken, yolda, toplu taşıtlarda başımız hep yere eğilmiş telefonlarımız ile beraberiz. Sanki en yakın arkadaşımızmış gibi hep yanımızda. Bu sebeple sevdiğimiz insanların yanında yalnızlaştık. Güzel hoş sohbet edeceğimiz beklentisi içindeyken bir de baktık ki gözlerimiz ekranlarda. Kahvemizi yudumlarken, başka insanların ne paylaşım yaptığı merakımız bizi kendimizden uzaklaştırdı. Kendimizi unuttuk, kendimize olan farkındalığımızı kaybettik. Ruhumuz, zihinlerimiz yorgun oradan ayrıldık. ’Akşama ne yemek yapsam telaşı’ başladı. Zaman, koşturma içinde geçip giderken kendimizden uzak yaşamaya başladık. Elimize ne Kur’an-ı Kerimi aldık ne de başka okunası bir kitabı. Yedik, içtik ve uyku saati geldi. Oysaki en yakın arkadaşımız kitaplarımız olsa onlarla hasbıhal yapıp sohbet etsek ne çok bilgimiz olurdu.

Cenabı Allah, “Yaratan Rabbinin adıyla oku; O, insanı bir Alakadan yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini öğreten, kalemle (yazmayı) belleten Rabbin, en büyük Kerem sahibidir.” (Alak,1-5) buyurarak bizi her daim okumaya, araştırmaya sevk eder. Peygamber Efendimiz de, “İlim tahsil etmek, Allah katında nafile olarak kılınan namaz, tutulan oruç ve yapılan hacdan daha hayırlıdır” (Camiu’s-Sagir 2/45) buyurmuştur.

“Allah’ım! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi artır. Her hâl üzere Allah’a hamd olsun. Cehennem ehlinin halinden Allah’a sığınırım.” (Tirmizî, Deavât 129)