Eyüp Sultan’da Ramazanı yaşamak

RAMAZAN NOTLARI - Hediye Ballıkaya

Pandemiden dolayı 2 yıllık hasret sonrası Ramazan’da Eyüp Sultan’a kavuşmuştuk. Ayrı bir mutluluk, ayrı bir kavuşma heyecanıyla ümmet olmanın mutluluğunu kalabalıklar içinde kalben yaşadık.

Ümmet-i Muhammed’de (asm) ‘Biz ne olursa olsun, biriz birlikteyiz’ sevinci vardı. Bir yandan gözlerinizden mutluluk gözyaşları akarken bir yandan da çocuklar için hazırlanan oyun alanında Hacivat ve Karagöz etkinliği dikkat çekiciydi. Çocukken ekrandan izlemiş olduğumuz o tatlı anlar aklımıza geldi. Hafif esen rüzgârda hem izledik, hem dondurma yiyerek içimizdeki çocuk ile yaşadık o anları. İçimizdeki çocuğu hep dinleyelim, onu besleyelim, büyütelim, sevgi ile etrafa nur saçalım.

Ne mutlu ki Hz. Muhammed gibi bir peygamberimiz (asm) var. Nur kokulu güzel Peygamberimin kokusu sanki Eyüp Sultan’da rüzgar ile esiyor. Elimizde dualar ve gönlümüz huzur ile evimize dönüyoruz. Tekrar kavuşmak duaları ile.