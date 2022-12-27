Sizlere güzel müjdeli bir haber ile geldim. Yepyeni nurlu bir dershanemiz daha açıldı. Beykent taraflarında olan dershanemizin ismi ‘Fedakâr Dershanesi!’ Dershanemizin açılma vesile ise, dershanemizde kalan nurlu ve bilinçli üniversite talebeleri.

Gerçekten hakiki anlamda talep etmişler ve o yörede dershanemiz açılmış. Elhamdülillah ki hala sayıları çok olan böyle nurlu talebeler var. Bizim evimize de 2 durak mesafesinde olan nurlu dershanemize kendimi vazifeli biliyorum. Her hafta oradaki ablalarımızla ve talebeler ile hasbihâl yapmak bana dünyanın çok kötü bir yer olmadığını ve hala gerçek dostların var olduğunu hatırlatıyor. İsminin fedakâr olması bana şu soruyu aklıma getirdi. Peki sen ey nefsim hangi konuda fedakâr olacaksın? Hizmet için ,iman için neyini fedakar edeceksin? Uykunu, rahatını ,taam sevgini yada kendi nefsinin isteklerini..

Üstad Bediüzzaman’ın övgüsüne mazhar olan Zübeyir Ağabey hakikî fedakârlığa modeldir. “Hakikî fedakâr Zübeyir, en lüzumlu ve hizmete şiddetli ihtiyacın zamanında buraya imdada geldi.”1 Bu fedakârlıkta ki ölçüyü de yine Zübeyir Ağabeyin bir düsturundan algılayabiliriz: “‘Hizmet, hizmet’ derken şahsî dersini unutanın, hizmeti muvakkat olur.”

Allah resûlü (asm) her güzellikte olduğu gibi fedakârlıkta da bizlere en büyük örnektir. Hz. Ayşe (ra) validemiz; “Peygamberimizin (asm) vefat ettiği zamana kadar üç gün üst üste doymadık. İsteseydik doyabilirdik, ama başkalarını kendimize tercih ettik” buyurarak mü’minlerin nefislerini kendi nefsimize tercih etmemiz gerektiğini vurgulamıştır.

Hz. Ebu Bekir es Sıddik (ra) fedakârlık timsali olarak Allah’a şöyle duâ etmiştir: “Cehennemde vücudum büyüsün tâ ehli imana yer kalmasın.”2

Allâme Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi mevzumuzla ilgili şöyle der: “İslâm bugün öyle mücahitler ister ki, dünyasını değil, âhiretini dahi feda etmeye hazır olacak.” Evet “Kaleler, fedailer ister”3 İslâm kalesi dahi fedakâr kahramanlar istiyor.’Bir dâvâ sahibinin ve bilhassa ıslâhatçının muvaffakiyet şartlarının en mühimmi feragattir.”Biz hanımlar da inşaallah böyle fedakarlardan olacağız. Dershanemizdeki derslerin ve işleyişin devamlı olması için fedakarlık yapmamız gerekiyor. Belki de kendimizden ve isteklerimizden…

Dipnotlar:

1-Şuâlar, 2013, s. 843.

2-Cihar-ı Yar-ı Güzin, s. 25.

3-Zübeyir Gündüzalp, Dâvâ Adamına Mektup.