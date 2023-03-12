Gökyüzüne yaklaşıyorum

Gökyüzüne baktıkça ona yaklaştığımı hissediyorum. Sanki elimi atsam bulutlardan tutunup yükseklere uçacağım. Belki de semadaki sırları keşfedeceğim.

Sonra yavrucuğumun simasına bakıyorum aynı hisleri hissediyorum. Keşfedilmeyi bekleyen ve ışıl ışıl parlayan nice yetenekler, latifeler…

Lütfen rica ediyorum; çocuklarımıza ‘şunu yapma, bunu yapma’ demeyelim. Bırakalım onlar neler yapabilecekleri görsünler. Hatalar yapacaklar, dağıtacaklar ve sonucunu görecekler. Onlar adına düşünmekten, onlar adına yaşamaktan vazgeçelim. Biz kendimiz çocuk olsak ve etrafımızda sürekli birileri ‘şunu yap, bunu yapma‘ dese kendimizi nasıl hissederiz? Kendimizi sıkışmış bir çıkmaz içinde hissetmez miyiz? Oysaki taklit döneminde olan çocuklar bizden gördüklerini yaşayıp yaşatacaklardır. Çocuklarımızın gökyüzüne ulaşmasını istiyorsak onların kuş cıvıltılarını anlamaya çalışmalıyız. ‘Çocuğun duygusal dünyası‘ kitabında Janusz Korczak’ın şu cümlelerine rastladım: “Çocuklarla vakit geçirmek zor dersiniz. Haklısınız. Ve eklersiniz. Çünkü onların seviyesine inmek gerek… Eğilmek, alçalmak, küçülmek… İşte bunda haksızsınız. Asıl yorucu olan, onların duygularının yüksekliğine yetişebilmek için uzanmak zorunda olmaktır. Onların incitmemek için, esnemek, uzamak, parmak ucuna yükselmek…’

Peki bu nasıl olacak dersiniz? Cevabını sizin kalplerinize bırakıyorum. Her kuşun cıvıltısı farklıdır, her çocuğun mizacı farklıdır. Fıtratları temiz olan yavrucaklarımıza biz nasıl davranırsak ona göre şekillenen huyları ve davranışlarının altında yatan nedenlere ve çözümlerine ulaşmak zorundayız. Belki de çocuğumuzu korumamız gereken en önemli davranış; ani bağırmalar ve tepkilerden korumaktır.

“Çocuk Taziyenamesi”nde ‘Vefat eden çocuk, bir Hâlık-ı Rahîm’in mahlûku, memlûkü, abdi ve bütün hey‘etiyle Onun masnuu ve Ona ait olarak ebeveyninin bir arkadaşı idi ki, muvakkaten ebeveyninin nezaretine verilmiş. Peder ve valideyi ona hizmetkâr etmiş. Ebeveyninin o hizmetlerine mukabil, muaccel bir ücret olarak, lezzetli bir şefkat vermiş” deniliyor.

Günümüzde yaşanan deprem imtihanını bebek ve çocuklar da yaşadı. Cenab-ı Hak’ın hikmet nazarıyla yaşattığı deprem çocukların dünyasında kim bilir nasıl açılımlar yapacak? Tohum sıkışacaktı bahar gelsin; fırtına olacak ki güneş açsın inşaallah.

Yaşanan deprem hepinizin basireti ve feraseti artırsın inşaallah. Ülkemize ve tüm İslam alemine geçmiş olsun dilerim. Masum çocuklar ve beli bükülmüş yaşlılar hürmetine güzel günlerimiz gelsin inşaallah, afiyetle.