"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Gökyüzüne yaklaşıyorum

Hediye Ballıkaya
12 Mart 2023, Pazar
Gökyüzüne baktıkça ona yaklaştığımı hissediyorum. Sanki elimi atsam bulutlardan tutunup yükseklere uçacağım. Belki de semadaki sırları keşfedeceğim.

Sonra yavrucuğumun simasına bakıyorum aynı hisleri hissediyorum. Keşfedilmeyi bekleyen ve ışıl ışıl parlayan nice yetenekler, latifeler…

Lütfen rica ediyorum; çocuklarımıza ‘şunu yapma, bunu yapma’ demeyelim. Bırakalım onlar neler yapabilecekleri görsünler. Hatalar yapacaklar, dağıtacaklar ve sonucunu görecekler. Onlar adına düşünmekten, onlar adına yaşamaktan vazgeçelim. Biz kendimiz çocuk olsak ve etrafımızda sürekli birileri ‘şunu yap, bunu yapma‘ dese kendimizi nasıl hissederiz? Kendimizi sıkışmış bir çıkmaz içinde hissetmez miyiz? Oysaki taklit döneminde olan çocuklar bizden gördüklerini yaşayıp yaşatacaklardır. Çocuklarımızın gökyüzüne ulaşmasını istiyorsak onların kuş cıvıltılarını anlamaya çalışmalıyız. ‘Çocuğun duygusal dünyası‘ kitabında Janusz Korczak’ın şu cümlelerine rastladım: “Çocuklarla vakit geçirmek zor dersiniz. Haklısınız. Ve eklersiniz. Çünkü onların seviyesine inmek gerek… Eğilmek, alçalmak, küçülmek… İşte bunda haksızsınız. Asıl yorucu olan, onların duygularının yüksekliğine yetişebilmek için uzanmak zorunda olmaktır. Onların incitmemek için, esnemek, uzamak, parmak ucuna yükselmek…’ 

Peki bu nasıl olacak dersiniz? Cevabını sizin kalplerinize bırakıyorum. Her kuşun cıvıltısı farklıdır, her çocuğun mizacı farklıdır. Fıtratları temiz olan yavrucaklarımıza biz nasıl davranırsak ona göre şekillenen huyları ve davranışlarının altında yatan nedenlere ve çözümlerine ulaşmak zorundayız. Belki de çocuğumuzu korumamız gereken en önemli davranış; ani bağırmalar ve tepkilerden korumaktır.

“Çocuk Taziyenamesi”nde ‘Vefat eden çocuk, bir Hâlık-ı Rahîm’in mahlûku, memlûkü, abdi ve bütün hey‘etiyle Onun masnuu ve Ona ait olarak ebeveyninin bir arkadaşı idi ki, muvakkaten ebeveyninin  nezaretine verilmiş. Peder ve valideyi ona hizmetkâr etmiş. Ebeveyninin o hizmetlerine mukabil, muaccel bir ücret olarak, lezzetli bir şefkat vermiş” deniliyor. 

Günümüzde yaşanan deprem imtihanını bebek ve çocuklar da yaşadı. Cenab-ı Hak’ın hikmet nazarıyla yaşattığı deprem çocukların dünyasında kim bilir nasıl açılımlar yapacak? Tohum sıkışacaktı bahar gelsin; fırtına olacak ki güneş açsın inşaallah.

Yaşanan deprem hepinizin basireti ve feraseti artırsın inşaallah. Ülkemize ve tüm İslam alemine geçmiş olsun dilerim. Masum çocuklar ve beli bükülmüş yaşlılar hürmetine güzel günlerimiz gelsin inşaallah, afiyetle.

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul için acele etmeliyiz

    Durum hâlâ içler acısı

    Tuvalete gitmemek için su içmiyorlar

    Devlet olmayınca millet sahaya indi

    Deprem illerinde 12 bin 700 atama yapılacak

    Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

    Seçime katılabilecek partiler belli oldu

    Ekonomi Ali Babacan’a

    Pakistan, Türkiye'ye 50 bin kışlık çadır daha gönderecek

    "Dayanışmamız depremden sonraki ilk saatlerde olduğu kadar güçlü kalmaya devam edecek''

    Deprem bölgesine kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    İsveç'te küstah, aşağılık provokatör hakkında nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma

    Suriye iç savaşının 12. yılında BM'den bir kez daha barış çağrısı

    California alarmda: Aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi öldü, 110 bin hane elektriksiz kaldı

    Seçime girecek siyasi partiler tespit edilecek

    Türkiye geneli için yağış ve fırtına uyarısı

    Camide siyaset Dine zarar veriyor

    Cenazesine ulaşılamayan vatandaşlar var mı?

    Marmara’da iki fay birden kırılabilir

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Antakya sahifesinden manidar satırlar
    Ahmet BATTAL

    Eski yeni CHP’li Kılıçdaroğlu ve Erdoğan
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    Altılı Masa ve atlı hikaye
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Türkiye renkleri kazandı
    Mehmet KARA

    “Ayıp” mı dediniz?
    Genel

    İstanbul için acele etmeliyiz
    Muhammet Şahintürk

    Ölü numarası yapan kedi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Şaban ve Ramazanda akıldan ziyade kalp hissedar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.