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24 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Ramazan'da çocuk parkları

Hediye Ballıkaya
24 Nisan 2022, Pazar
RAMAZAN NOTLARI - Hediye Ballıkaya

Yağmurlu ve soğuk havalardan sonra güneş açmıştı. Penceremizi açtığımızda içeriye temiz kokular giriyordu. Günlerden ramazandı. Evdeki küçük oğlunu dışarıya çıkarıp da temiz hava alsa diye bir istek belirdi. Bu isteğin ardınca "Neyse boşver bugün de dışarı çıkmayalım ne olacak ki  zaten oruçluyuz" dedi. Dışarı çıkmasak ne kaybederiz diye düşündü. Sonra 'çıkalım temiz hava alalım, yürüyüş yapalım' dedi ve yola çıktılar küçük oğluyla. Dışarı çıkar çıkmaz 'iyi ki de çıkmışız' dedi. Dinimizde bize gayreti ve hareketi tavsiye etmiyor muydu?

Kâinat bahçesinde tefekkür etmek bizim vazifelerimizdendi. Kuş ve kedi sesleri... Ne çok keşfedilecek şeyler vardı. Parka gittiğimizde anneler ve çocukları vardı. Tanışmak için yeni insanlar ve nice çocuk. Çocuklar doyasıya oynuyorlardı.

Parka gittiğimde en çok anneler ve söyledikleri cümleler dikkatimi çekiyordu. "Oğlum dur yavaş düşeceksin." Sahi biz anneler çocuklarımızın düşmesinden neden bu kadar tedırgınız? Düşsünler, düşünce kendileri kalkabiliyorlar. İnanmıyorum, elleri kirlendi hemencecik alkollü kolanya dökelim mı yoksa diledikleri gibi oynasınlar eve gidince ellerimize köpük banyosu mu yaptıralım?

Çocuk salıncakta sallanıyor ve annesini çağırıyor. Annesi diyor ki 'seni görüyorum kızım, istersen kayadabilirsin.' Çocuk da istiyor ki annem beni sallasın benim yanımda bana eşlik etsin. Oysa ki biz oruçluyuz ya, hiç halimiz yok çocuklarla çocuk olmaya. Gerçi ne zaman halimiz oldu ki. Hep yorgunuz ne yazık ki. 'Eline telefonu verelim onunla oynasın bizim de kafamız dinlensin' diyen çok malesef.

Çocukların gözünden kendimize bir bakalım? Çocuk, "Annem beni rahat bırakmıyor, çocuklar gibi koşup oynayayım" diyor.

Ne mi yapacağız? Çocuklarımızı anlayabilmek için onları gelişim aylarına göre çabalayacağız. Çocuklarımızı hiç kimseye şikâyet etmeyeceğiz. Ebeveyn olabilmek konusunda bizim eksiklerimiz vardır. Çocuk demek gelecek demektir. Onları yetiştirmek Allah'a aittir fakat bize düşen çabalamaktır. Güzel çocuklar yetiştirebilmek için Allah'tan yardım isteyelim ve lütfen kendi rahatımızdan vazgeçelim. Çocuklarımıza güzel anılar ve güzel sözler biriktirelim. Onları üzmeyelim ve ne gerekiyorsa fazlasını yapalım.

Ramazan ayındayız ve çocuklarımızla parklardayız. Niyet ettim Allah'ım senin rızan için güzel ahlâklı ve faydalı anne olmaya...

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