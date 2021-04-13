Ramazan yanmaktır

Selâmunaleyküm
Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Benim adım Ebubekir Said. Benimle yeni tanışıyorsunuz. Annemle yaptığımız sohbetlerimizi sizinle paylaşmak istiyorum.
- Anneciğim, sokaktaki arkadaşlarım Ramazan geldi, Ramazan geldi diyorlar. Bugün Ramazan’ın ilk günüymüş. Ramazan ne demek?
- Ramazan, Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği aydır. Rabbimiz olan Allah’ın en sevdiği aydır.
- Öyle mi ne güzelmiş anne. Bizim de sevdiğimiz ay olsun inşallah.
- Evet oğlum inşallah. Ayrıca Ramazan demek yanmak demektir oğlum.
Meraklı keşşaf Said tekrar sorar:
- Anneciğim nasıl yani ocakta yemek yanar ya öyle mi?
- İlâhî oğlum sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün inşallah.
Yanmak demek, orucun harareti ile günahların yanması demek.
- Hmm teşekkür ederim Annecim. Bugün senden çok güzel bilgiler öğrendim.