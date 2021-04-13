Ramazan yanmaktır

ÇOCUK VE RAMAZAN - Hazırlayan: Hediye Ballıkaya

Selâmunaleyküm Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Benim adım Ebubekir Said. Benimle yeni tanışıyorsunuz. Annemle yaptığımız sohbetlerimizi sizinle paylaşmak istiyorum. - Anneciğim, sokaktaki arkadaşlarım Ramazan geldi, Ramazan geldi diyorlar. Bugün Ramazan’ın ilk günüymüş. Ramazan ne demek? - Ramazan, Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği aydır. Rabbimiz olan Allah’ın en sevdiği aydır. - Öyle mi ne güzelmiş anne. Bizim de sevdiğimiz ay olsun inşallah. - Evet oğlum inşallah. Ayrıca Ramazan demek yanmak demektir oğlum. Meraklı keşşaf Said tekrar sorar: - Anneciğim nasıl yani ocakta yemek yanar ya öyle mi? - İlâhî oğlum sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün inşallah. Yanmak demek, orucun harareti ile günahların yanması demek. - Hmm teşekkür ederim Annecim. Bugün senden çok güzel bilgiler öğrendim.

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