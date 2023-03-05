İbadet bizim vazifemiz

İbadetin manasına baktığımızda ilahi emirlere uymak yasaklarından kaçınmak ve kulluk görevimizi yerine getirmemizdir.

Evet bizi yoktan var eden bir Zat var ve bizim vazifemiz Allah’ı tanımak, O’na iman ve ibadet etmektir.

Cenâb-ı Allah bunu şöyle bildiriyor: “Ben insanları ve cinleri ancak Bana ibadet yapsınlar diye yarattım.”

En güzel bir biçimde yaratılıp yeryüzüne halife kılınan insan, Bedîüzzaman’a göre kâinatın meyvesidir, neticesidir. İnsan ibadet yapmadığında, kendi nezdinde bütün kâinatı olumsuz bir pozisyona itmiş olur. Dolayısıyla ibadet yapmamanın cürüm ve günah değeri de kâinat çapında dehşetli olur.

Bedîüzzaman bu hususu şöyle misallendiriyor: Nasıl ki bir padişah, raiyetinin hukukunu muhafaza etmek için, adi bir adamın, raiyetinin hukukuna zarar veren bir hatasına göre, şiddetli cezaya çarpar. Öyle de, ibadeti ve namazı terk eden adam, Sultan-ı Ezel ve ebedin raiyeti hükmünde olan mevcudatın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve mânevî bir zulüm eder. Çünkü, mevcudatın kemalleri, Sânie müteveccih yüzlerinde tesbih ve ibadetle tezahür eder. İbadeti terk eden, mevcudatın ibadetini görmez ve göremez. Belki de inkâr eder.

İşte burada anlatıldığı gibi insan ibadetini ihmal etmekle bütün mevcudatın amellerine ve zikirlerine halel getirdiği gibi, Allah’ın sonsuz esmasının tecellilerini de yok saymış ve cinayet işlemiş olur.

Cenab-ı Hak bizleri bu büyük depremlerle uyanışa getirmek ve ilahi bir ikaz vermek istiyor, kıyametin misallerini gösteriyor bizlere. Kainatın meyvesi hükmünde olan biz insanların bu ahir zamanda her şeyden çok iman ve ibadete sarılmalı, Allah için Nur hizmetlerinde azami sadakat azami ihlas ve sebat ile çalışmalı ve herkese yayarak neşir vazifemizi yerine getirmeliyiz. Külli dualarımız derslerimiz hatimlerimiz ve istiğfarlarımızla cenabı hak bizi uyanışa getirip toprağa yere sûkunet versin bizleri hak yoldan ayırmasın inşallah.

“Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilâtıyla ve bütün mahlûkatı bütün keyfiyâtıyla teshir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hâkimiyetinin ve rahmetinin hakkı için, nefsimi bana musahhar eyle ve matlûbumu bana musahhar kıl! Kur’ân’a ve îmâna hizmet için, insanların kalblerini Risale-i Nur’a musahhar yap! Ve bana ve ihvanıma, îmân-ı kâmil ve hüsn-ü hâtime ver.”