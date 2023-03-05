"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

İbadet bizim vazifemiz

Hesna Nur Demirdöğmez
05 Mart 2023, Pazar
İbadetin manasına baktığımızda ilahi emirlere uymak yasaklarından kaçınmak ve kulluk görevimizi yerine getirmemizdir.

Evet bizi yoktan var eden bir Zat var ve bizim vazifemiz Allah’ı tanımak, O’na iman ve ibadet etmektir. 

Cenâb-ı Allah bunu şöyle bildiriyor: “Ben insanları ve cinleri ancak Bana ibadet yapsınlar diye yarattım.”

En güzel bir biçimde yaratılıp yeryüzüne halife kılınan insan, Bedîüzzaman’a göre kâinatın meyvesidir, neticesidir. İnsan ibadet yapmadığında, kendi nezdinde bütün kâinatı olumsuz bir pozisyona itmiş olur. Dolayısıyla ibadet yapmamanın cürüm ve günah değeri de kâinat çapında dehşetli olur. 

Bedîüzzaman bu hususu şöyle misallendiriyor: Nasıl ki bir padişah, raiyetinin hukukunu muhafaza etmek için, adi bir adamın, raiyetinin hukukuna zarar veren bir hatasına göre, şiddetli cezaya çarpar. Öyle de, ibadeti ve namazı terk eden adam, Sultan-ı Ezel ve ebedin raiyeti hükmünde olan mevcudatın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve mânevî bir zulüm eder. Çünkü, mevcudatın kemalleri, Sânie müteveccih yüzlerinde tesbih ve ibadetle tezahür eder. İbadeti terk eden, mevcudatın ibadetini görmez ve göremez. Belki de inkâr eder.

İşte burada anlatıldığı gibi insan ibadetini ihmal etmekle bütün mevcudatın amellerine ve zikirlerine halel getirdiği gibi, Allah’ın sonsuz esmasının tecellilerini de yok saymış ve cinayet işlemiş olur.

Cenab-ı Hak bizleri bu büyük depremlerle uyanışa getirmek ve ilahi bir ikaz vermek istiyor, kıyametin misallerini gösteriyor bizlere. Kainatın meyvesi hükmünde olan biz insanların bu ahir zamanda her şeyden çok iman ve ibadete sarılmalı, Allah için  Nur hizmetlerinde azami sadakat azami ihlas ve sebat ile çalışmalı ve herkese yayarak neşir vazifemizi yerine getirmeliyiz. Külli dualarımız derslerimiz hatimlerimiz ve istiğfarlarımızla cenabı hak bizi uyanışa getirip toprağa yere sûkunet versin bizleri hak yoldan ayırmasın inşallah. 

“Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilâtıyla ve bütün mahlûkatı bütün keyfiyâtıyla teshir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hâkimiyetinin ve rahmetinin hakkı için, nefsimi bana musahhar eyle ve matlûbumu bana musahhar kıl! Kur’ân’a ve îmâna hizmet için, insanların kalblerini Risale-i Nur’a musahhar yap! Ve bana ve ihvanıma, îmân-ı kâmil ve hüsn-ü hâtime ver.”

Okunma Sayısı: 73
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupalı 6 ülke: Filistinli sivillere yönelik şiddet eylemlerini güçlü şekilde kınıyoruz

    Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 40 yardım tırı daha Bosna Hersek'ten yola çıktı

    ABD'de 10 kişi hava koşulları sebebiyle öldü

    Depremin maliyeti 25 milyar doları bulabilir

    Hangi cezaevlerinde firar yaşandı?

    Ayıran değil, birleştiren kazanır

    Kamu çalışanlarının maaşı açlık sınırına yaklaştı

    Adıyaman kayıplarına ağlıyor

    Bingöl'ün Genç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

    Depremzede akranları için moral mektupları yazdılar

    Millete verdiğimiz sözün arkasındayız

    'Hayatımız felç oldu'

    Fenerbahçe, Kayseri'den 3 puanla döndü

    Millet İttifakı: Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir

    Rusya'nın Zaporijya'ya saldırısında ölü sayısı 10'a yükseldi

    'İstanbul'a nakledilen 16 bin 294 yaralıdan 15 bin 119'u taburcu oldu'

    45 bin 968 kişi vefat etti

    Depremlerde birçok kişinin kurtarılmasına vesile olan dağcı Tekin, Artvin'deki çığda vefat etti

    Sokaklar acil duruma hazır değil

    KKTC'den 40 prefabrik ev daha deprem bölgelerine gönderildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi kervanı; yola devam
    Ahmet BATTAL

    Millet ittifakı ve Brexit’i
    Genel

    Hangi cezaevlerinde firar yaşandı?
    Said YÜKSEKDAĞ

    Ramazan’ı müjdeleyen gece
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    İnsanı yaşatmadınız ki devlet yaşasın!
    Adnan NACİR

    Hasb-i (O)HAL
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Rifat OKYAY

    Kim ne istiyor?
    Risale-i Nur'dan

    Musibetler karşısında iman kuvveti
    Mehmet KARA

    Dinlemeye gidip “susun” demek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.