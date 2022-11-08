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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Melih’in ardından ...

Hicret Gökçe
08 Kasım 2022, Salı
Bir bıçak gibi söküp aldın...

İçimdeki dünya muhabbetini 

Bir kez daha anladım “değmezmiş alaka-i kalbe” 

Misafirmişim meğer,

Anladım; kalbini bağlamazmış misafir 

Beraberce getiremediği bir şeye... 

Sen de kalbini bağlamadan bu dünyaya,

Öylece gittin...

Sen, bu dünyayı bir tek kalben değil 

Kesben de terk edip gittin 

Sessizdin, sessizce gittin 

Habersiz, ansızın, bir akşam;

Beni benden alarak gittin 

Cismen burada, 

Ruhen senin gittiğin yerdeyim...

Sen de herkes gibi alem-i ervahtan gelip

Rahm-ı madere düştün...

Ve dünyaya geldin...

Çok durmadın, zira;

Tenteneli perdenin ardına geçtin

Burayı, buraları sevmedin 

Fenayı, faniyi sevmedin 

‘Faniyim, fani olanı sevmem’ dedin

Şu güzeran-ı hayat bir rüzgardı,

Uçup giden... 

Sen de bir rüzgar gibi uçup gittin...

Dünya sana bir zindan gibiydi 

Zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana gittin 

Eskimiş yuvanı toprak altında bırakıp,

Alem-i Nura gittin 

Sen bu dünyadan, 

Asker olmadan terhis oldun 

Vazife-i hayat külfetinden, 

Terhisini alarak gittin 

Ve sen;

Alem-i fenadan alem-i bekaya gittin 

Sen bize dersimizi ezber ettirdin de gittin 

Sizlere müjde!

Mevt idam değil, hiçlik değil, fena değil,

İnkıraz değil, sönmek değil

Firak-ı ebedi değil, adem değil,

Tesadüf değil, failsiz bir in’idam değil 

Belki, bir Fail-i Hakim-i Rahim tarafından bir terhistir,

Bir tebdil-i mekândır 

Saadet-i ebediye tarafına, 

Vatan-ı asillerine bir sevkiyattır.

Yüzde doksan dokuz ahbabın mecmaı olan 

Alem-i berzaha bir visal kapısıdır.

*

Ruhuna Fatiha...

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