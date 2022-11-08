Melih’in ardından ...

Bir bıçak gibi söküp aldın...

İçimdeki dünya muhabbetini

Bir kez daha anladım “değmezmiş alaka-i kalbe”

Misafirmişim meğer,

Anladım; kalbini bağlamazmış misafir

Beraberce getiremediği bir şeye...

Sen de kalbini bağlamadan bu dünyaya,

Öylece gittin...

Sen, bu dünyayı bir tek kalben değil

Kesben de terk edip gittin

Sessizdin, sessizce gittin

Habersiz, ansızın, bir akşam;

Beni benden alarak gittin

Cismen burada,

Ruhen senin gittiğin yerdeyim...

Sen de herkes gibi alem-i ervahtan gelip

Rahm-ı madere düştün...

Ve dünyaya geldin...

Çok durmadın, zira;

Tenteneli perdenin ardına geçtin

Burayı, buraları sevmedin

Fenayı, faniyi sevmedin

‘Faniyim, fani olanı sevmem’ dedin

Şu güzeran-ı hayat bir rüzgardı,

Uçup giden...

Sen de bir rüzgar gibi uçup gittin...

Dünya sana bir zindan gibiydi

Zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana gittin

Eskimiş yuvanı toprak altında bırakıp,

Alem-i Nura gittin

Sen bu dünyadan,

Asker olmadan terhis oldun

Vazife-i hayat külfetinden,

Terhisini alarak gittin

Ve sen;

Alem-i fenadan alem-i bekaya gittin

Sen bize dersimizi ezber ettirdin de gittin

Sizlere müjde!

Mevt idam değil, hiçlik değil, fena değil,

İnkıraz değil, sönmek değil

Firak-ı ebedi değil, adem değil,

Tesadüf değil, failsiz bir in’idam değil

Belki, bir Fail-i Hakim-i Rahim tarafından bir terhistir,

Bir tebdil-i mekândır

Saadet-i ebediye tarafına,

Vatan-ı asillerine bir sevkiyattır.

Yüzde doksan dokuz ahbabın mecmaı olan

Alem-i berzaha bir visal kapısıdır.

*

Ruhuna Fatiha...