Melih’in ardından ...

Bir bıçak gibi söküp aldın...
İçimdeki dünya muhabbetini
Bir kez daha anladım “değmezmiş alaka-i kalbe”
Misafirmişim meğer,
Anladım; kalbini bağlamazmış misafir
Beraberce getiremediği bir şeye...
Sen de kalbini bağlamadan bu dünyaya,
Öylece gittin...
Sen, bu dünyayı bir tek kalben değil
Kesben de terk edip gittin
Sessizdin, sessizce gittin
Habersiz, ansızın, bir akşam;
Beni benden alarak gittin
Cismen burada,
Ruhen senin gittiğin yerdeyim...
Sen de herkes gibi alem-i ervahtan gelip
Rahm-ı madere düştün...
Ve dünyaya geldin...
Çok durmadın, zira;
Tenteneli perdenin ardına geçtin
Burayı, buraları sevmedin
Fenayı, faniyi sevmedin
‘Faniyim, fani olanı sevmem’ dedin
Şu güzeran-ı hayat bir rüzgardı,
Uçup giden...
Sen de bir rüzgar gibi uçup gittin...
Dünya sana bir zindan gibiydi
Zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana gittin
Eskimiş yuvanı toprak altında bırakıp,
Alem-i Nura gittin
Sen bu dünyadan,
Asker olmadan terhis oldun
Vazife-i hayat külfetinden,
Terhisini alarak gittin
Ve sen;
Alem-i fenadan alem-i bekaya gittin
Sen bize dersimizi ezber ettirdin de gittin
Sizlere müjde!
Mevt idam değil, hiçlik değil, fena değil,
İnkıraz değil, sönmek değil
Firak-ı ebedi değil, adem değil,
Tesadüf değil, failsiz bir in’idam değil
Belki, bir Fail-i Hakim-i Rahim tarafından bir terhistir,
Bir tebdil-i mekândır
Saadet-i ebediye tarafına,
Vatan-ı asillerine bir sevkiyattır.
Yüzde doksan dokuz ahbabın mecmaı olan
Alem-i berzaha bir visal kapısıdır.
*
Ruhuna Fatiha...