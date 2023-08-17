"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Bir okuma programının ardından

Hümeyra Çalışkan
17 Ağustos 2023, Perşembe
5-22Temmuz tarihleri arasında Nevşehir okuma programına iştirak ediyoruz Rabbimin izniyle.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen kültürleri, alışkanlıkları farklı yirmili yaşlarda genç kızlar, huzurlu mu huzurlu bir medrese, ailemizmiş gibi bizi sahiplenen, hem gözümüzü hem de midemizi şenlendiren bir cemaat, onca işleri güçleri arasında bize vakit ayıran cânım ablalarımız... Rabbim hepsinden ebediyyen razı olsun, Nur kardeşliğimiz hem bu dünyada hem de ahirette devam etsin inşallah. 

Birbirinden kıymetli hakikatlerle müşerref oluyoruz bu zaman zarfında. 

Sırr-ı uhuvvet, ittihad-ı maksad, ittifak-ı vazife ile meydana getirdiğimiz veli-i kâmil hükmündeki şahs-ı manevinin ilmî kerametlerine namzet oluyoruz. Günahlardan arındırdığımız ilim yolculuklarına dalıyoruz hep birlikte. 

Bizzat şahit oluyoruz Nur hizmetinde bulunduğumuz zaman içerisinde kalbimizdeki inkişafa, bedenimizdeki inbisata, dimağımızdaki ferahlığa. Kardeşliğin karındaşlıktan çok daha önemli ve huzur verici olduğunu öğreniyoruz saatlerce süren yirmi birinci lem’a seminerlerinde. 

Sahabeler nasıl sohbet-i nebeviyenin insibağ ve in’ikasıyla Rablerine en kısa yoldan ulaşıyorsa mesleğimiz olan veraset-i Nübüvvet yolundaki velayet- i kübra ile ahirzamanın dehşetli günahlarından sıyrılıp Rabbimize en kısa yoldan ulaşmayı hedef koyuyoruz ömrümüze. 

Eski zamanda çoğunluğun taklidi imanı, imanın istinad kalelerine dayandığı için kendilerini koruyabildiklerini, ancak şu zamanda yapılan azîm inkılaplar neticesinde imanın istinad kalelerinin yıkıldığını öğreniyoruz. Risale-i Nur’a kanaat getirip böyle bir nimetle müşerref olduğumuz için şükrediyoruz Rabbimize. 

“Bir adamın himmeti gayreti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir” kaidesinin üstünde sık sık durarak, bir Nur talebesi olarak yüz nasih kuvvetinde, milletin kuvve-i maneviyesini kuvvetlendirebileceğimizin bilincine varıyoruz. 

Sağlam bir gaye-i hayale giden yolda fiilerimizi meyillerimizin şekillendirdiğini ve meyillerimizin ise hayallerimizden doğduğunu öğrenerek Cenab-ı Hakkın bize verdiği herbir kuvveyi hayırda kullanmamız gerektiğini öğreniyoruz. 

İstiğfarın hem imanın hem de ibadetin bir gereği olduğunu öğreniyoruz. Şer tarafında azim neticeler veren uzun elimize istiğfarı verip hem Peygamberimizin (asm) sünnetine ittiba ederek huzur-u daimide bulunmayı hem de “Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir.” ayetine mazhar olmayı umuyoruz. 

Masa çalışmalarıyla ilmî mülahazalarımıza tesanüdü de ekleyip çok kıymetli hakikatler öğreniyoruz milliyetçilik, nübüvvet, tabiat konularında. Ve yine kavram çalışmalarıyla araştırdığımız adalet, gaye-i hayal, uyku, sahabe mesleği olan Nurculuk hakkındaki bilgilerimizi tazeliyoruz. 

Okumalarımıza Mektubat ve Zübeyir Gündüzalp kitaplarıyla iki taraflı devam ederek hem imanî hususlarda takviyemizi alıyor hem de biricik Zübeyir ağabeyimizin şevke medar hayatına şahit olarak şevkimize şevk katıyoruz. 

Programımıza pek tabî birbirinden eğlenceli geziler eşlik ediyor. Nevşehir’in görülmesi gereken bütün güzelliklerini bize göstermek için uğraşıyor cânım ablalarımız.

Ve nihayet ilahiler ve şiirler eşliğinde veda ediyoruz Nevşehir cemaatine. Üstadımızın, Nur hizmeti içinde kalarak sahip olabileceğimiz nimetlere karşı istediği sadakat ve sebat hususiyetlerini her daim yolumuza yoldaş kılması duasıyla dönüyoruz mahallerimize.

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kiracılara ‘peşin’ ve ‘tahliye’ kıskacı

    KKM Temmuz’da rekor kırdı

    143 yılın en sıcak ayı

    100 yılın en ölümcül orman yangını

    Örtülü ödeneğe tasarruf işlemiyor

    Memur yardımsız evlenemiyor

    İttifak için elimden geleni yapacağım

    Tarım Kredi, zarar etti

    İç savaşın 5. ayında çok zor durumdaki Sudan'da son gelişmeler?

    ASM’ler kapanıyor

    Bireysel silahlanma Meclis gündeminde

    Meriç Nehri'nde kuraklığın izleri

    Fenerbahçe, Maribor deplasmanında

    Antalya - Akseki'deki yangın devam ediyor

    Sıcaklar hafta sonuna kadar sürecek

    150 Müslüman Alim: Kur’an yakılması kabul edilemez - Kur’an yakmak nefreti ve ırkçılığı körükler

    Kira kaosu sosyal yaraya dönüştü

    Emekli: Eve misafir gelecek diye korkuyoruz

    Memur iş bırakacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hayim Naum, Lord Gürzon ve...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Açık-gizli Lozan görüşmeleri - 9
    Ahmet BATTAL

    Dini siyasete veya siyaseti dine alet etmek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Tek bir şeyi korumak için pek çok şeyi kaybetmek..
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hürriyet ve demokrasiyi yaşamak istiyorum!”
    Risale-i Nur'dan

    Ankara reisleri İngilizlere karşı mücahedatımı takdir ettiler
    Misbah ERATİLLA

    Dumanın rengi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Kriz ve kaos

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.