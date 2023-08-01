‘Nesl-i Cedid’ hitabına müştakız!

5-22 Temmuz tarihleri arasında Nevşehir okuma programına iştirak ediyoruz Rabbimin izniyle.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen kültürleri, alışkanlıkları farklı yirmili yaşlarda yirmi genç kız, beş katlı huzurlu mu huzurlu bir medrese, ailemizmiş gibi bizi sahiplenen, onca işleri güçleri arasında bize vakit ayıran cânım müdebbir ablalarımız... Rabbim hepsinden ebediyyen razı olsun, Nur kardeşliğimiz hem bu dünyada hem de ahirette devam etsin inşallah.

Birbirinden kıymetli, eğer hayatımıza geçirebilirsek bize hem bu dünyada hem de öteki dünyada saadet-i ebediyeyi kazandıracak hakikatlerle müşerref oluyoruz bu zaman zarfında.

Sırr-ı uhuvvet, ittihad-ı maksad, ittifak-ı vazife ile meydana getirdiğimiz veli-i kâmil hükmündeki şahs-ı manevinin ilmî kerametlerine namzet oluyoruz.

Bizzat şahit oluyoruz Nur hizmetinde bulunduğumuz zaman içerisindeki kalbimizdeki inkişafa, bedenimizdeki inbisata, dimağımızdaki ferahlığa. Kardeşliğin karındaşlıktan çok daha önemli ve huzur verici olduğunu öğreniyoruz saatlerce süren “Yirmi Birinci Lem’a” seminerlerinde.

Sahabeler nasıl sohbet-i nebeviyenin insibağ ve in’ikasıyla Rablerine en kısa yoldan ulaşıyorsa mesleğimiz olan veraset-i Nübüvvet yolundaki velayet- i kübra ile ahirzamanın dehşetli, savletli günahlarından sıyrılıp Rabbimize en kısa yoldan ulaşmayı hedef koyuyoruz ömrümüze.

Eski zamanda çoğunluğun taklidi imanı, imanın istinad kalelerine dayandığı için sağlam kalabildiklerini, ancak şu zamanda yapılan azîm inkılaplar neticesinde imanın istinad kalelerinin yıkıldığını ve imanımızı koruyabilmek için onu tahkikiye çevirmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Bunun ise Risale-i Nur’la olacağına kanaat getirip böyle bir nimetle müşerref olduğumuz için şükrediyoruz Rabbimize.

“Bir adamın himmeti gayreti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir.” kaidesinin üstünde sık sık durarak, bir Nur talebesi olarak yüz nasih kuvvetinde, milletin kuvve- i maneviyesini kuvvetlendirebileceğimizin bilincine varıyoruz.

İstiğfarın hem imanın hem de ibadetin bir gereği olduğunu öğreniyoruz. Şer tarafında azim neticeler veren uzun elimize istiğfarı verip hem Peygamberimizin (asm) sünnetine ittiba ederek huzur-u daimide bulunmayı hem de “Allah onların (tövbelerini kabul ederek) kötülüklerini iyiliklere çevirir.” ayetine mazhar olmayı umuyoruz.

Masa çalışmalarıyla ilmî mülahazalarımıza tesanüdü de ekleyip çok kıymetli hakikatler öğreniyoruz milliyetçilik, nübüvvet, tabiat konularında.

Okumalarımıza Mektubat ve Zübeyir Gündüzalp kitaplarıyla iki taraflı devam ederek hem imanî hususlarda takviyemizi alıyor hem de Zübeyir ağabeyimizin şevke medar hayatına şahit olarak şevkimize şevk katıyoruz.

Programımıza pek tabî birbirinden eğlenceli geziler eşlik ediyor. Nevşehir’in görülmesi gereken bütün güzelliklerini bize göstermek için uğraşıyor cânım ablalarımız.

Ve nihayet ilahiler ve şiirler eşliğinde veda ediyoruz Nevşehir cemaatine. Üstadımızın, Nur hizmeti içinde kalarak sahip olabileceğimiz nimetlere karşı istediği sadakat ve sebat hususiyetlerini her daim yolumuza yoldaş kılması duasıyla dönüyoruz mahallerimize.

Öyle bir nimetle nimetlendirildik ki geçen iki haftalık süreçte kalbim mutmain olup derin bir şükran haline giriftar oluyor ruhum. Üstadımızın geçmişteki hitabına karşı başımızı kaldırıp “Sadakte!” diyoruz. Onun ektiği nur tohumlarını yeşertmeye müştakız. Hakîkat-ı İslamiyeyi hakkıyla kainat üzerinde temevvüc-saz edecek olan nesl-i cedid olmak duasıyla...