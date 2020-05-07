Az yemek kanser riskini azaltıyor

TIBB-I NEBEVÎDEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK - Hazırlayan: HÜSEYİN ÇETİNSOY

Günümüz dünyasında her yıl 14 milyon kişi kansere yakalanmaktadır. 2030 yılında ise bu rakamın ikiye katlanacağı tahmin edilmektedir.

ABD’deki Massachusetts Institute of Technolgy’den (MIT) Nada Kalaany ve David Sabatini adlı araştırmacılar çeşitli insan kanserleri üzerinde az beslenmenin etkilerini incelediler. Vardıkları sonuç Resulullah Efendimiz’in (asm) bir tavsiyesinin daha hikmetine ilmi katkıda bulundu. Sofradan doymadan kalkmak kanser riskini azaltıyor.

“Çalışmalarını İngiliz Nature dergisinde yayımlayan bilim adamları bazı tümörlerin (kolon ve meme kanserinin iki türü) az beslenmenin etkisiyle küçüldüklerini, prostat, beyin ve meme kanserinin bir türünün ise az yemeyle bir değişikliğe uğramadığını tesbit etti.” (12 Mart 2009 Milliyet).

Hz. Peygamber (asm) hep sağlıklı beslenmeyi tavsiye ederek dengesiz ve aşırı beslenmeyi hoş görmemiştir.

Yeme içme konusundaki tavsiyeleri kısaca şöyle özetlenebilir:

1- “Yemeyi acıkmadan yemeyiniz. Mideyi üçe ayırınız ve doymadan sofradan kalkınız.” 2- “Yemeğin bereketi önce ve sonra elleri, ağzı yıkamaktır.” (Tirmizi Et’ime: 39). 3- “Yemek yemeden önce besmele çekiniz. Sağ elle ve önünüzden yiyiniz.” (Age, s. 2). 4- “Helâlden yiyiniz.” 5- “Kızgın yemeyiniz; yemeğe üflemeyiniz.” 6- “Lokmaları küçük tutunuz.” 7- “Yemek yerken konuşmayınız.” 8- “Artık bırakarak israf etmeyiniz.” 9- “Yerken acele etmeden iyice çiğneyiniz.” 10- “Çok yemeyiniz.