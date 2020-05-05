Beslenme ve sağlık

TIBB-I NEBEVÎDEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK - Hazırlayan: HÜSEYİN ÇETİNSOY

Her canlının hayatını devam ettirebilmesi için dışarıdan almak zorunda olduğu maddelere besin ya da gıda denir. İnsanın hayatını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesinin şartlarından birisi de dengeli beslenmedir. Çünkü beslenmede, yenilen gıdalar kadar dengeli ve ölçülü yemek de önemli bir yer tutar. Yemede aşırı giderek dengesiz beslenmek fazladan kilo almaya ve insanı şişmanlığa götürür. Şişmanlık ise organlara gereğinden çok yük bindirerek yıpranmasının çabuklaşmasına sebep olur.

Kur’ân-ı Kerîm, bu konuda: “Ey Âdemoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.” (A’râf Sûresi, 31) buyurmaktadır.

Bu âyeti en güzel bir biçimde yorumlayan Allah Resulü (asm) şunları söylemiştir: “Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey: Göbekli olmak, çok uyku ve tembelliktir.” (Câmiüssagîr, I,190) Bu hadis Müslüman’ın mutlaka ölçülü ve dengeli yemek yemesi gerektiğini ve asla yemesinde ve içmesinde aşırı gitmemesini Müslümanlığın bir gereği saymaktadır.

Kur’ân-ı Kerîmde hurma ve üzüm, buğday ve nar, sarımsak, soğan, mercimek, incir ve zeytin gibi sebze ve meyvelerden ve baldan bahsedilmektedir. Hz. Peygamber (asm) da Rabbimizin verdiği bu nimet ve rızıkları yeme ve içmesinde özel prensipler uygulamıştır.

Mikdam İbnu Ma’dikerb radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatü vesselâm buyurdular ki: “Âdemoğlu, mideden daha şerli bir kap doldurmaz. Âdemoğluna belini doğrultacak birkaç lokmacık yeterlidir. Ancak (nefsinin galebesiyle) illa da (mideyi doldurma işini) yapacaksa bari onu üçe ayırsın: Üçte birini yemeğe, üçte birini suya, üçte birini de nefesine (tahsis etsin; üçte birden fazlasına yemek koymasın).” (Tirmizi, Zühd 47; İbnu Mace, Et’ime 50).

