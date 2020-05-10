Çok yemekten kendini alamayan ne yapmalıdır?

TIBB-I NEBEVÎDEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK

Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm kâfir bir misafir ağırlamıştı. Derhal onun için bir keçinin sağılmasını emretti. Keçi sağıldı. Kâfir sütünü içti. Sonra diğer bir keçinin daha sağılmasını emretti. (Adam doymadı). Bu sûretle tam yedi keçinin sütünü içti. Adam yatıp, sabah olunca Müslüman oldu. Resûlullah aleyhissalâtü vesselâm bir keçi sağılmasını emretti. Sütünü adam içti, sonra ikinci bir başka keçi daha sağıldı. Fakat bunun sütünü tamamen içemedi. Bunun üzerine Resûlullah aleyhissalâtü vesselâm: “Mü’min bir mideye içer, kâfir ise yedi mideye içer.” buyurdular.” (Buhari, Et’ime 12; Müslim, Eşribe 186; Muvatta, Sıfatu’n-Nebi 10; Tirmizi, Et’ime 20).

Şişmanlık (obezite), fazla kiloluk, tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğu gibi başka birçok hastalığa da zemin hazırlayan bir durumdur. Çok yemek tiryakilikle başlayıp bağımlılıkla sonuçlanan bir süreçtir. Alınan fazla kilolar hareketsizlik sebebiyle yakılamadığı takdirde hastalığa dönüşmektedir. Tedavi edilmezse ölümcül obez durumuna düşülmektedir.

Bu durumdan kurtulmak için çok yemenin sebep olduğu hastalıkları düşünmelidir. Oburluğun yapacağı manevî tahribatı göz önüne getirmelidir. Önüne az yemek koyarak, az çeşitle çok yeme arzusunu kırmalıdır. Obur kimselerle beraber yiyip içmemelidir. Açlık çekenleri, açlıktan ölenleri düşünmelidir.

Hareketli bir çalışma ortamı yoksa bu durum spor ve egzersizle telâfi edilmelidir. Mümkün mertebe fazla alınan kaloriler geciktirilmeden yakılmalıdır. Öğün atlamamalı, düzenli yemeli ve acıkmadan yememelidir. Taze ekmekten ve iştah açıcı şeylerden uzak durmalıdır.

Hz. Peygamber (asm) bu konuyla ilgili bir hadislerinde de bize şunu tavsiye etmiştir: “Yemeği sıcak yemekten kaçının. Yemeğin bereketi gider. Soğuk yemeği tavsiye ederim. Zira onun yemesi daha uygundur.” (Ramuz el-Ehadis:175/5).