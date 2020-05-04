Fıtrî ilâçları kullanmak

TIBB-I NEBEVÎDEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK - Hazırlayan: HÜSEYİN ÇETİNSOY

Hz. Peygamber (asm) fıtrî ilâçları kullanmayı tercih etmiştir. Hekimlerin “akrâdîn” dedikleri karışımla elde edilen ilâçları kullanmamıştır. (İbn Kayyim, s. 5).

Tavsiye ettiği ilâçlar incelendiği zaman aynı zamanda gıda olarak kullanılan meyve ve bitkileri tavsiye ettiği görülmektedir. Karışıma girmediği için bu gıdaların hasta üzerinde yan etkileri de son derece azdır. Hz. Peygamber (asm) pis (habis) maddelerin ilâç olarak kullanılmasını yasaklamıştır. (Ebu Dâvud, “Tıbb”, 11).

Bazı hadis âlimleri hadiste geçen “habis” teriminin zehirli maddeleri ifade ettiğini söylemişlerdir. (Tirmizî, “Tıbb”, 7).

Hadiste muhtemelen insan fıtratının hoşuna gitmeyen maddeler ve dinen yasaklanan maddeler kastedilmiştir. Nitekim Hz. Peygamber (asm) “Yeryüzünde hastalığı ve şifayı var eden Allah Teâlâ’dır. O, her hastalığın şifasını yaratmıştır. Tedavi olunuz. Ancak haram olan şeylerle tedavi olmayınız” buyurmuştur. (Ebu Dâvud, “Tıbb”, 11).

Bu sebeple içkinin ilâç olarak kullanılmasına karşı çıkmış; onun ilâç olduğunu söyleyen bir sahabeye “o hastalıktır” diye cevap vermiştir. (Ebu Dâvud, “Tıbb”, 11; Tirmizî, “Tıbb”, 8).

Hz. Peygamber (asm) ilâç yapılmak maksadıyla hayvanların öldürülmesini onaylamamıştır.

Nitekim ilâç yapmak için kurbağa öldürmek istediğini söyleyen bir hekime izin vermemiştir.

(Ebu Dâvud, “Tıbb”, 11).