Hadis kitaplarında Tıbb-ı Nebevî

TIBB-I NEBEVÎDEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK - Hazırlayan: HÜSEYİN ÇETİNSOY

İmâm Buhârî, el-Câmi’ü’s-sahîh adlı eserinin 76. bölümünü tıp konusundaki hadislere ayırmış ve bu bölüme “kitâbu’t-tıbb” başlığını koymuştur. Buhârî’den sonraki muhaddisler, tıpla ilgili hadisleri genelde bu başlık altında rivayet etmişlerdir. Buhârî’nin “kitâbu’t-tıbb”ında, 58 konu başlığı altında 118 hadis-i şerif mevcuttur.

Bu bölüm üç ana kısma ayrılmıştır: İlk 31 babda “şifâ”nın Allah tarafından indirildiği, kadınların, hasta erkekleri tedavi etmesinin caiz olduğu, şifâ veren bitki, gıda ve içecekler gibi tıbbın temel konuları ile ilgili hadis-i şerifler yer almaktadır.

Ayrıca hacamat, karantina, dağlama ve kül koyarak kan kaybının engellenmesi gibi tedavi metodlarını anlatan hadisler de yine bu kısımda rivayet edilmiştir. 32. babdan 52. baba kadar olan ikinci kısımda da ise, rukye (şifâ niyetiyle âyet-i kerimeleri okuyarak duâ etme), nazar, uğursuzluk, fal ve sihir gibi psikolojik hastalıklar ve tedavi yöntemleri konusundaki hadisler yer almıştır. 53. babdan 58. baba kadar olan son kısımda ise hastalıkların bulaşması, zehirlenme, zehirden korunma ve su kabına sinek düşmesi gibi mikrobik hastalıklar ve kimyevî terkipler, yani eczacılıkla alâkalı konulardaki hadisler yer almaktadır.

Kütüb-i Sitte imamlarından Ebû Dâvud’un Sünen’inin 27. kitabı, İbn Mâce’nin Sünen’inin 31. kitabı ve et-Tirmizî’nin el-Câmi’inin 26. kitabı tıp konusundaki hadisleri ihtiva etmektedir. İmam Müslim ise tıpla ilgili hadisleri Sahîh’in 39. kitabı olan “kitâbu’s-selâm”da tahrîc etmiştir. Bu bölümde önce selâmlaşma ve meclislerin adâbı, sonra nazar, rukye ve daha sonra da hastalıklar ve ilâçlarla ilgili hadisleri rivayet etmiş; en son kısımda ise hayvanların öldürülmesi konusundaki hadislere yer vermiştir.

Kitâbu’s-selâm bölümündeki hadislerin toplam sayısı 155’dir.