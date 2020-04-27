Her hastalığın bir çaresi var mıdır?

TIBB-I NEBEVÎDEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK - Hazırlayan: HÜSEYİN ÇETİNSOY

Allah Resulü Aleyhissalâtü Vesselâm sadece ibadet ve ahlâkta değil; yemesinde, içmesinde, uyumasında, oturup kalkmasında, sağlığımızı korumada, hastalıkları tedavide bizler için en güzel örnek olmuştur.

Buyurmuş olduğu hadislerde her hastalığın bir çaresinin olduğu ifade edilerek tıbbî araştırmalar teşvik edilmiştir. Ayrıca tedavi yollarını araştırmayı da teşvik etmiştir. Tedavi yollarından bahseden pek çok hadisle birlikte “haramla tedaviden sakındıran” hadisler de vardır. Hastalığı tedavi için ilâç kullanmak, kan aldırmak, son çare olarak ateşle dağlamak hadislerde zikredilen tedavi usûllerindendir. Bitki cinsinden pek çok tabiî madde tedavi malzemesi olarak sayılmış bulunmaktadır. Bazı hastalıkların okumak ve nefes etmek (rukye) yoluyla da tedavi edildiğine sahih rivayetlerde yer verilmiştir. Her tedbire başvurulmasına rağmen hasta şifa bulmayabilir. Bu sebeple tıp ile kader arasında bir bağ kurulmuştur. İmanlı bir insan için ruhî tatmin açısından bu sonuncu nokta son derece önemlidir.

“Allah, hastalığı da ilâcı da indirmiştir. Ve her hastalığa bir ilâç var etmiştir. Öyleyse tedavi olun. Ancak haram olan şeyle tedavi olmayın.” (Ebu Davud, Tıbb 11) buyurarak tedavi olmayı emretmiştir.

Hz. Peygamberin (asm) sağlıkla ilgili tavsiyeleri insan hayatının her alanını kaplar. Hayatın her safhası O’nun (asm) sünnetlerinde vardır. O’nun (asm) sünneti sağlık merkezlidir.

