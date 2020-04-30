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30 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Nebevî tıbbın manevî boyutu

Hüseyin ÇETİNSOY
30 Nisan 2020, Perşembe
TIBB-I NEBEVÎDEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK - Hazırlayan: HÜSEYİN ÇETİNSOY

Beden ve ruhun bütünlüğünü Hz. Peygamber (asm) bir hadislerinde “Dikkat edin! Bedende bir et parçası vardır ki o iyi olursa bütün beden iyi olur; bozuk olursa da bütün beden bozuk olur. İşte o et parçası kalptir” şeklinde mu’cizevî bir üslûpla ifade etmiştir. (Buhârî, “Îmân”, 39)

Nebevî tıbbın manevî boyutu bulunduğunu zikrederken unutulmaması gereken bir husus da o dönemdeki bütün tıp geleneklerinde tıbbın din ile ya da büyü ile birlikte ele alınmış olmasıdır. Hz. Peygamber’in de (asm) tedavide manevî unsurlardan faydalandığı, duâ edilmesini ve Kur’ân’dan bazı sûrelerin okunmasını teşvik ettiği bilinmektedir. Ancak hastalıkların sebeplerinin bir takım kötü ruhlara, mahiyeti bilinmeyen bazı görünmeyen güçlere ya da şeytanlara bağlanmasını şiddetle reddetmiş; bu anlayışı şirk olarak nitelendirmiştir. (Buhârî, “Tıbb”, 42, 54).

Resûl-u Ekrem (asm) hastalıkları Cehenneme, şifalı gıdaları ise Cennete benzetmiştir. “Hummanın (şiddetli ateş) Cehennemin (en-nar/ateş) kükremesinden olduğunu ve soğuk su ile soğutulmasını” emretmiştir. Bazı rivayetlerde ise hummayı “Cehennem ateşinden bir parça” şeklinde nitelendirmiştir. (Müslim, “Selâm”, 78; Tirmizî, “Tıbb”, 25). 

Bu benzetme ile ateşli hastalıkların insana verdiği sıkıntı vurgulanmıştır. Ayrıca hadiste dolaylı olarak ateşli hastalığa yakalanan mü’minin sanki Cehenneme girmiş çıkmış gibi bu hastalık vesilesiyle günahlardan arınacağına işaret edilmiştir.

Nitekim başka bir hadiste hastaların titremesinin silkelenen ağacın yapraklarını dökmesi gibi insanı günahlardan arındıracağı anlatılmıştır. (Buhârî, “Mardâ”, 2) Ateşli hastalıkların Cehenneme benzetilmesi insana ahireti hatırlatmakta aynı zamanda hastalıkların günahların bağışlanmasına vesile olduğu vurgulanarak ümit duygusu kuvvetlendirilmektedir.

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