Nebevi tıbbın temeli

TIBB-I NEBEVÎDEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK VE HASTALIK

Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâmın tıbbı, genel olarak sağlıklı yaşamak için alınması gerekli tedbirlerin bütünü olarak tanımlanan hıfzu's-sıhha yani koruyucu hekimlik ve tababetle ilgili tavsiyeleri ihtiva eder. Hadislerde yer alan konular bulaşıcı hastalıkların salgın halde bulunduğu yere girmemek ve bu yerlerden dışarı çıkmamak, vücut temizliği başta olmak üzere, yiyecek içeceklerimizin ve çevrenin temizliğine gereken önemi vermek, israftan sakınmak, yiyecek ve içeceklerde dengeyi muhafaza etmek, zararlı yiyecek ve içecekleri yiyip içmemek gibi temel tavsiyelerin yanında, hastalık anında en ehil doktora başvurmak, cahil doktorlardan uzak olmak, hastalığın tedavisine gayret etmek vb. olarak sıralanabilir.

Nebevî tıbbın temelinde sağlam bilgiler ve doğru esaslar vardır. Her konuda olduğu gibi tıp konusunda da batıl inanış ve hurafelere karşı ciddi biçimde tavır ortaya konulmuştur. Sahih rivayetler her zaman araştırmaya konu teşkil edecek niteliktedir. Önceleri anlaşılması güç görünen bazı sahih hadisler ilimlerin tekâmülü sayesinde çok sonraki asırlarda açıklanabilmiştir. Mahiyetini kavrayamadığımız bir hadisi şüphe ile karşılamak veya reddetmek yerine anlaşılmasını zamana bırakmak en doğru yol olur. Bugün için anlama imkânımız olmayan bazı hadislerin daha sonraları anlaşılmayacağını nereden bilebiliriz? Bu sebeple çeşitli dallarda yetişmiş mesleğinin uzmanı kişilerin Tıbb-ı Nebevî'ye yeniden yönelmeleri elzemdir.

Hz. Peygamber'in (asm) tıp ile ilgili hadisleri ta başlangıçtan itibaren dikkati çekmiş, muhaddisler tarafından meşhur altı hadis kitabı (Kütub-i Sitte)’nın müellifleri, eserleri arasında Tıbb-ı Nebevî'ye müstakil bir kitap veya bölüm ayırmışlardır. Buhari Kitabu't-Tıb ve Kitabu'l-Merda, başlığı altında iki bölüm; Ebu Davud Kitabu't-Tıb diye bir bölüm, Tirmizi cami olarak adlandırılan eserinde tıp bölümüne yer vermiştir.