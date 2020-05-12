TIBB-I NEBEVÎDEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK - Hazırlayan: HÜSEYİN ÇETİNSOY

Hz. Peygamber (asm “Oruç, sıhhat kaynağıdır. Oruç, şişmanlığı giderir.” (Cami’us-Sağır: 2/42) buyurmuşlardır.

Oruç, Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle emredilmiştir: “Sayılı günlerde olmak üzere oruç size farz kılındı. Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa, tutamadığı günler kadar diğer günlerde kaza eder. İhtiyarlık ve şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakiri doyuracak fidye gerekir. Bununla beraber kim gönüllü olarak hayır yaparsa, bu kendisi için daha iyidir. Eğer bilirseniz güçlüğe rağmen oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.” (Bakara Sûresi:184)

Oruç, Allah’ın ‘Mükâfatını ancak ben veririm’ buyurduğu çok sevaplı bir ibadettir. Bütün semavî dinlerde olan bir ibadettir. Ramazan ve oruç, insanda en güzel değişimi sağlar. İnsanlar arası dayanışma duygusu artar. Yardımlar çoğalır. Zekât ve sadâka verilir. Bu ayda suç oranı azalır. Merhamet ön plana çıkar. Oruçla insan disipline olur. Kötülüklerden günahlardan kaçınır. Sabrı artar.

Oruç, insan vücudu için bir yıllık temizlik ve bir yıllık bakımdır. Organların dinlenmesini sağlar. Kan basıncını düşürdüğü için kan dolaşımı da rahat olur. Sindirim sistemini rahatlatır. Vücutta ki zararlı maddelerin dışarıya atılmasını sağlar. İlim adamları günaşırı tutulan orucun ömrü uzattığını bildirmiştir. Yaşlanmayı geciktirir. Orucun önemli bir diğer özelliği de en önemli organımız olan vücudumuzun laboratuvarı karaciğerimize 15-20 saatlik dinlenme zarfında kendini tamir ederek yenilenme şansını vermesidir.

Hz. Peygamber (asm) “Vücudun zekâtı oruç tutmaktır.” (İbni Mace Sıyam: 1745). buyurmuştur. Oruç, insanın manen temizlenmesini sağlar. Nitekim Hz. Peygamber (asm): “Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân 28, Savm 6) müjdesini vermiştir.

