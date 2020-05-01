Ruhî bunalımlar ve hissi sıkıntılar

TIBB-I NEBEVÎDEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK - Hazırlayan: HÜSEYİN ÇETİNSOY

Hastalıkların ruhî bunalımlarla, hissî sıkıntılarla bağlantısı bulunduğu bilinmektedir. Üzüntü, keder ve stres birçok hastalığın sebebidir. Dolayısıyla sağlığı korumak ve hastalıkları tedavi etmek için ruh-beden bütünlüğünün dikkate alınması gerekmektedir.

Tıbb-ı Nebevî müellifleri, tıp hadislerini tasnif ederken göz değmesi ve rukye (hastaların Kur’ân okuyarak tedavi edilmesi) gibi konuları birlikte inceleyerek bu bütünlüğü korumuşlardır.

Duânın hasta üzerindeki tedavi edici etkisi bilinmektedir. Hz. Peygamber (asm) tıbbî tedavinin yanında ruhu arındırma, kalbi Allah’a yakınlaştırma düşüncesiyle duâya teşvik etmiştir. Hasta ziyaretlerinde şifa bulması için duâ etmiş; hastaya da duâ etmesini öğütlemiştir. Medine’ye hicret ettiğinde önce Medine’nin hastalıklardan arınması için duâ etmiştir. (Buhârî, “De’avât”, 43).

Resûl-u Ekrem (asm) ateşli hastalara ısrarla soğuk su ile yıkanarak tedavi olmalarını emretmiştir. Bununla birlikte “Yüce Allah’ın adıyla, fışır fışır akan bütün damarlardan ve ateşin hararetinden Allah Teâlâ’ya sığınırım” diyerek duâ etmelerini öğütlemiştir. (Tirmizî, “Tıbb”, 24).

Hz. Peygamber’in (asm) bu davranışı göstermektedir ki maddî tedavi ile manevî tedavi unsurlarını birbirinden ayırmak ya da birini diğerinin yerine ikame etmek yerine her ikisinden birlikte faydalanmak daha isabetlidir.

Hz. Peygamber (asm) insanın ruh-beden bütünlüğüne uygun düşecek şekilde, tedavi ile ibadetler arasında bağlantılar kurmuştur. Meselâ bir hadislerinde ashabına “Size şifalı iki şeyi, bal ve Kur’ân’ı tavsiye ederim” (İbn Mâce, “Tıbb”, 7) demiştir.

İbn Kayyim, hadisi “Bu hadiste bedenlerin tıbbı ile ruhların tıbbı bir araya getirilmiştir” şeklinde yorumlamıştır.