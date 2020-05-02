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2 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Sadâka ile tedavi

Hüseyin ÇETİNSOY
02 Mayıs 2020, Cumartesi 00:31
TIBB-I NEBEVÎDEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK - Hazırlayan: HÜSEYİN ÇETİNSOY

Kur’ân’ın “ilâç” diye nitelendirilmesi bir benzetme olabilir. Böylece ilâcın bedeni tedavi ettiği gibi Kur’ân’ın da ruhları tedavi ettiği anlatılmak istenmiştir. Ancak hadisin ilk anlamı dikkate alınarak Kur’ân okumanın hastalar için şifa olduğunu söylemek de mümkündür. 

Ruh ile beden arasındaki sıkı ilişki dikkate alındığında Kur’ân okumak, sadâka vermek gibi ibadetlerin, ruh ve hisleri etkileyerek beden üzerinde iyileştirici tesirinin olabileceği kabul edilebilir. Nitekim “Hastalarınızı sadâka ile tedavi ediniz” (Ali el-Müttekî, Kenzu’l-ummâl, X, 11) hadisinde sadâkanın tedavi edici özelliği vurgulanmıştır. 

Kur’ân okumanın insan beynindeki birtakım noktaları etkileyerek doğrudan beden üzerinde iyileştirici etkisi de olabilir. İbadetlerin tedavi edici özelliğini gösteren önemli örneklerden birisi de namazdır. Peygamberi Zişan (asm) ile birlikte gece namazı kılan Ebû Hureyre (ra) karnı ağrıdığı için namaza ara vermek istemiş, bunun üzerine Hz. Peygamber (asm) Ebû Hureyre’ye “Kalk, namaz kıl. Namazda şifa vardır” (İbn Mâce, “Tıbb”, 10) diyerek namazın tedavi edici özelliğine işaret etmiştir.

Hz. Peygamber (asm) hastanın bedenini güçlendirmenin yanında ruhunun dinginleştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Nitekim hastalara sütlü bulamaç ya da hamur bulamacı yedirilmesini tavsiye etmiştir. Bu yiyeceklerin hastanın üzüntü ve kederinin bir kısmını gidereceğini, kalbini de güçlendireceğini söylemiştir. (Buhârî, “Tıbb”, 8; Müslim, “Selâm”, 90; Tirmizî, “Tıbb”, 3).

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