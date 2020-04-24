Tıbb-ı Nebevî’de karantina

TIBB-I NEBEVÎDEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK

Dünyamızın dehşetli bir virüs salgınıyla cebelleştiği günümüz ortamında Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselâmdan tevarüs eden Tıbb-ı Nebevî hakkında bilgilerimizi tazeleyerek O’nun (asm) sünnetine ittiba etmenin huzurunu paylaşmak istedik. Çünkü Hz. Peygamber (asm) her hastalığın şifasının bulunduğunu tedavinin gerekli olduğunu ve bazı hastalıkların nasıl tedavi edileceğini ümmetine öğretmiştir.

Hatta koruyucu hekimliği ciddî manada ilk defa O (asm) gündeme getirmiş ve temel ilkelerini belirlemiştir. Hz. Peygamber (asm) tıbbî tedaviler ve ilâçlarla ilgili tafsilâtlı bilgi vermemiştir. Temel sağlık prensiplerini açıklayarak daha ziyade kolay temin edilebilen ve çok yönlü faydaları olan gıda ve bitkileri tavsiye etmiştir.

Ebû Huzâme’nin (ra) babasından rivâyet ettiğine göre şöyle demiştir: Rasûlullah’a (asm) sordum dedim ki: “Ey Allah’ın Rasûlü! Okumak şeklinde yaptığınız şeylerin kullandığımız ilâçların ve her türlü korunma tedbirlerinin Allah’ın kaderinden bir şeyi önleyeceği kanaatinde misiniz? Rasûlullah da (asm); Onların hepsi Allah’ın kaderindendir” buyurdu. (Ebû Dâvûd, Tıp: 19; İbn Mâce: Tıp: 17).

Sahabeler, her konuda olduğu gibi tıbbî konularda da Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâmın tavsiyelerine uymuşlardır. Hz. Ömer’in (ra) Şam seferi sırasındaki tavrı bunun önemli misallerinden sadece biri ve toplumu ilgilendirenidir. Hz. Ömer (ra), ordu komutanı Ebû Ubeyde’nin (ra) Şam’da veba olduğunu haber vermesi üzerine ashaptan müteşekkil şûrâyı iki defa toplayarak görüşlerini almıştır.

Hz. Peygamber’in (asm) “bulaşıcı hastalık olan yere girmeme ve oradan dışarı çıkmamayı” emreden hadislerine dayanarak Şam’a girmemeye karar vermiştir.

Hz. Peygamber’e (asm) uyma yönündeki bu uygulama bütün ümmeti kapsamaktadır.

