Bir dost ile sohbet

Bir vesile ile, bir sohbet esnasında bana olan saygısına ve itimadına güvenerek, mevcut iktidarın başta demokrasi, adalet, hak-hukuk meseleleri olmak üzere, yanlış politikalardan kaynaklanan problemlerden bahsedince, samimi dostum, böyle bir konunun konuşulmasından memnun olmuş olmalı söze başladı:

— Hocam doğrusu söylediklerine katılıyorum. Şimdiye kadar yapılan hemen bütün seçimlerde bu partiye rey vererek destekte bulunan birisi olarak, yirmi bir yıldır yaptıklarına bakınca gerçekten üzülüyorum ve de pişmanım.

Dediğiniz gibi dindar geçiniyorlar, kendilerinden olmayan herkese çeşitli damgaları yapıştırıyorlar.

Bunların döneminde ateizm, deizm gibi inançsızlıklar; aldı başını gidiyor… Zamlar ve hayat pahalılığı milleti canından bezdiriyor...”

— Peki kardeşim bunların döneminde yaşanmakta olan bu sıkıntılar, problemler meydanda iken, önümüzdeki seçimde yine bunlar başa gelirse bu problemleri çözeceklerine inanıyor musun?

— Bunca zamandır çözemediklerine göre, doğrusu inanamıyorum.”

— Madem öyle, sence artık bunlara “Yeter” demek gerekmez mi?

— “Yeter” diyelim de hangi parti başa gelse bence biriken bu problemleri çözemez.

— “Hiçbir parti, kronikleşen, biriken bu problemleri çözemez.” Sözü, bir karamsarlığı çağrıştırıyor. Halbuki demokrasilerde çareler tükenmez. Şartlar ne kadar ağır olsa, karamsarlığa girmeden, vatandaş olarak üzerimize düşen vazifelerimizi yapmak zorundayız. Bediüzzaman’ın: “Hâl-i âlemin salâhını temenni ediyorum, dua ediyorum ve ehl-i dünyanın ıslahını arzu ediyorum fakat irade edemiyorum, çünkü elimden gelmiyor. Bilfiil teşebbüs edemiyorum, çünkü ne vazifemdir, ne de iktidarım var...” buyurduğu gibi biz de bütün sıkıntıların bitmesini istiyoruz ama irade edemiyoruz. Böyle bir vazifemiz de yok. Vatandaş olarak üzerimize düşeni yerine getirmekle vazifeliyiz. İşler düzelir veya düzelmez ona karışamayız.

— O halde sizce ne yapmalıyız, yani bu durumda sorumluluklarımız nelerdir? Sizce, bu kötü gidişatın müsebbibi, yani sorumlusu kim?

— Elbette mevcut iktidar.

— Peki sizce bu iktidar başta kaldığı müddetçe bu problemler biter mi?

— Elbette bitmez... Sıkıntılar artarak devam eder...

— Elbette öncelikle yapılacak olan seçimde “Yeter söz milletindir…” deyip bu iktidara itiraz etmek lazım. Peki biriken problemleri çözebilecek kişiler var mı sizce?”

— Öncelikli olan, durmadan problem üreten bu iktidarı helal reylerimizle sonlandırmak olmalıdır. Bu sorumluluğumuzu yerine getirdikten sonra millet elbette dertlerimize deva olacak, problemlerimizi çözecek birilerini iktidara getirir.

— Zihnimde oluşan istifhamlara mukni cevaplar verdiğiniz için teşekkür ederim.

— Ben teşekkür ederim.