Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde yakın zaman içinde bir memleketin anlı şanlı bir padişahı varmış.

Öyle ki deyim yerinde ise onun ağzından çıkan her söz kanun sayılıyormuş. Öyle ki çoğu insan da ‘padişahımız hiçbir hata veya kusur işlemez’ derlermiş.

Padişah da bir taraftan kendisine tâbi olmayıp, itirazlarda bulunanları devletin imkanlarından mahrum bırakırken; diğer taraftan da taraftarlarına devletin bütün kapılarını ardına kadar açıyormuş. Adeta onların bütün arzularının harfiyen yerine getirilmesi için vezirlerine talimatlar veriyormuş.

Hatta bununla da yetinmeyip, kendisine tâbi olan taraftarlarının memleket dışında da faaliyetlerde bulunup iş-güç sahibi olmaları için de birçok ülkenin krallarına ricalarda bulunuyormuş.

Bu durumdan haklı olarak rahatsız olup itiraz eden insanlara da ‘işinize geliyorsa’ diyorlarmış. Böylece padişahın ve diğer yetkililerin takdir ve iltifatlarına mazhar olan bu insanların deyim yerinde ise artık havalarından geçilmiyormuş.

Devletin hemen her kademesinde, hem de kritik makam ve mevkilerinde bu kişilerin adamları olduğu için devlet kapısında herhangi bir işi olanlar işlerinin kolayca hallolması için önce bu insanlara müracaatta bulunarak işlerini hallediyorlarmış.

Gel zaman git zaman nasıl oldu ise anlı şanlı padişahımızın memleketinde bir kargaşa oluyor. Bu anlaşılması zor ve bir o kadar da karmaşık olayın hemen ertesi gününde; bu olayı, o güne kadar her fırsatta iltifat ettiği insanların yaptıkları söyleniyor ve bunlar yakalanarak hapse atılıyor.

Senelerce kendisine tâbi olan ve şimdi de böyle ağır bir suçlama ile karşı karşıya olan bu insanlar bir anda şoka girip: “Efendim, efendim; kesinlikle bu olayla hiçbir alakâmız yok” diyerek dertlerini anlatmaya çalışmış.

Ama haşmetli padişah daha da hiddetlenerek; “Yaptığımız iyilikler gözünüze dursun! Bundan sonra gözünüzün yaşına bakmayacağım” diye cevap vermiş.

Yaverlerini, vezirlerini huzuruna çağıran padişah, “Bakın bundan sonra bunlara acırsak acınacak duruma düşeriz. Acımadan bunların hepsini yakalayıp içeri tıkacağız. Anladınız mı zaman geçirmeden bunların hepsini toplayın bakalım. Haydi bakalım…” diye seslenmiş.

Böylece kesin emirleri alanlar, bir zamanlar yaptıkları işleri alkışlayarak baş tacı ettikleri insanların çoğunu bu defa en ağır ithamlarla suçlamış ve tutuklayarak hapishanelere doldurmuşlar.