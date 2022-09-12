Bu alkışçılar olmasa…

“İyi ki bu vatan hainleriyle herhangi bir savaşa girmemişiz…”

“Aynen öyle… Tespitleriniz çok doğru…” “Yanılmışız… Bunların hepsi şanlı ordumuzun kahraman askerleridir... “Ağzına sağlık… Asıl kahraman askerlerimize hain diyenler haindir…” “Bu davaların savcısıyım ve sonuna kadar takipçisi olacağım..” “Helal olsun… Şak şak şak!...” “Bu askerlerimize kumpas kurmuşlar... Aldanmışız... Bunların hepsi de masum… “Aynen öyle... Tam yerinde tespitleriniz var... Helal olsun...” “Bunlar ülkemizi dışarıda temsil eden vatanseverlerdir, gönüllü temsilcilerdir…” “Doğru söylüyorsunuz... Bunlar hem içeride hem dışarıda ülkemizin yararına çalışan insanlardır…” “Maalesef aldanmışız... Boşuna devletin bütün imkânlarını bunlara sunmuşuz... Bunlar en tehlikeli olanlardır... Hepsini temizleyeceğiz” “Hay ağzına sağlık… Verdiğin imkânlar, yaptığın yardımlar dizlerine dursun…” “Eli kanlı Netanyahu... Çocuk katili İsrail… “Yaşa varol…” “Bölge barışı ve istikrarı için İsrail ile bir araya gelmekte fayda var…” “Aynen öyle… Ülkemizin geleceği açısından doğru bir karar... Tebrik ederiz…” “Kardeşim Esad…” “Şak şak şak…” “Katil Esad…” “Helal olsun… Yaşa varol…” “Enayi miyiz?.. Türk yargısı ülkemizde acımasızca öldürülen bu gazetecinin katillerini gün yüzüne çıkaracak…” “Tam da bir devlet adamına yakışan bir tavır... Tebrik ederiz...” “Bu vahşice kanlı olayı Suudi yargısına havale etmeyi uygun gördük...” “Doğru olanı yapıyorsunuz… Ne gereği var bu karanlık ve karmaşık işlerle uğraşmaya…” Evet yaranmayı, riyakârlığı meslek edinen; doğruları da yanlışları da alkışlamayı alışkanlık haline getirenler de eklenince bizi idare edenler açısından işler daha da karmaşık bir hale geliyor. Çoğu zaman bu alkışçıların içi boş ifadelerine itibar eden idareciler, yanlış uygulamalarda bulunuyorlar maalesef.

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