Bu nasıl bir dindarlık?

Dindar olmasanız dahi madem bu millet sizi dindar olarak biliyor ve bu sayede yirmi yılı aşkın bir zamandır tek başınıza iktidarsınız.

Üstad Bediüzzaman’ın tespitiyle: “Bu millet-i İslâm’ın cemaatleri, her ne kadar bir cemaat namazsız kalsa, hatta fâsık da olsa, yine başlarındakini mütedeyyin görmek ister.” Belki de milletin bu safiyane ve samimi tavrı ve tercihi sayesinde iktidar oldunuz.

Peki bugüne kadar milletin bu temiz ve samimi istek ve beklentilerine cevaplar verebiliyor musunuz? Yani dinin ısrarla tavsiye ettiği, başta adalet, hak-hukuk olmak üzere şefkat, merhamet vs. gibi güzellikleri, dikkate alacak şekilde uygulamalarda bulundunuz mu?

Yoksa bunları görmezden gelerek, kulak ardı ederek, dinî değerlerle örtüşmeyen bazı keyfî, hak-hukuk tanımaz uygulamalarda bulunarak, milleti hayal kırıklıklarına mı soktunuz?

Ülkenin idaresinde söz sahibi olan, makam mevki sahibi olanlarda öncelikle bulunması icap eden hasletlerin başında Hz. Ali’nin(ra):“ Devletin dini adalettir” tespiti çerçevesinde sizden hakiki adaleti bekleyen vatandaşlarınıza bu adaleti uyguladınız mı?

Yoksa bir taraftan her fırsatta adaletten, hak-hukuktan dem vururken diğer taraftan adaletin, hukukun evrensel değerlerini bir kenara koyarak suçsuz insanın mağduriyetlerine sebep mi oldunuz?

Darbeyle ve darbecilerle hesaplaşmak adına, gerçek darbecileri yakalayıp yargıya teslim etmesi gerekirken, darbe ile alakası olmayan on binlerce insanı hapishanelere doldurmak dindar kimlikli bir iktidarın uygulama olabilir mi?

Milletin vergileriyle vücuda gelen devletin bütün maddi imkanlarını, kendilerine tabi olan taraftarlarına peşkeş çekerken, kendilerine muhalif gördükleri herkese, üvey evlat muamelesi yaparak, onların tabii haklarını dahi vermekten imtina etmek kendisini dindar tanıtan bir iktidarın yapacağı uygulamalar olabilir mi?

Vatandaşlarına eşit muamelede bulunmakla vazifeli olan iktidarın işe alımlarda liyakati hiçe sayarak, tercihlerini dost-ahbaptan yana kullanmasının nasıl bir dindarlık olduğu, doğrusu merak konusu.

“Kardeşlerim” diye söze başlayıp birlik-beraberlikten, barıştan-kardeşlikten dem vurduktan hemen sonra, kendilerine muhalif gördükleri herkesi; darbeci, terörist ilan ederek, birlik ve beraberliği alabora eden ağır isnatlarla bulunmak, kendilerini millete “dindar” olarak lanse eden siyasilerin istimal edecekleri dil midir?

Kısacası, milletin dindar olarak gördüğü için uzunca bir zamandır iktidarda tuttuğu idareciler her fırsatta istimal ettikleri içi boş sloganlarla değil; başta adalet, hak-hukuk olmak üzere, yüce dinimizin emir ve tavsiye ettiği merhamet gibi güzel değerler üzerinden yol alıp o istikamette uygulamalarda bulunsaydı hem partilerinin, hem de ülkemizin ve milletimizin menfaatine olurdu.