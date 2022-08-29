Demokratların hizmet serencamı

İslâm kahramanı Adnan Menderes ve arkadaşları 1950’de “Yeter söz milletindir.” diyerek tek parti iktidarına son vererek iktidara geldiler.

Milletin kahir ekseriyetinin teveccühüyle başa gelen Demokratlar on sene zarfında millete verdikleri sözlerin gereği olarak maddi ve manevî alanda önemli hizmetlerde bulundular. Tâ ki 27 Mayıs 1960’ta kanlı bir darbe silah zoru ile iktidardan indirilinceye kadar hizmetlerine devam ettiler Demokratlar.

Demokrasi cellatlarının, Demokratları silah zoru ile alaşağı etmelerinin akabinde Demokratlar, önlerine getirilen yasakları ve engelleri aşarak millete hizmet bayrağını Demirel’in genel başkanlığında AP ile devraldılar. 1965’te yapılan seçimde Nur camiasının dua ve yardımlarıyla ve milletin kahir ekseriyetinin reyleriyle Adalet Partisi tek başına iktidara gelmiş oldu.

İktidara gelir gelmez AP’nin ilk işi darbecilerin alt-üst ettikleri demokrasiyi tekrar ihya etmek için; adaleti ve kanun hakimiyetini teminat altına almak oldu.

Adalet Partisi bunları yaparken diğer taraftan da ülkenin hızla kalkınması, refahı ve huzuru için gerekli düzenlemeleri yaparak; üretime dayalı eserlere imza attılar.

Yapılan hizmetlerle tahammül etmeyen güçler tekrar harekete geçerek 12 Eylül 1980’de askerî darbe ile AP’nin iktidarına son verdiler maalesef. Sonrasında merhum Demirel, “Konuşan Türkiye” gibi sloganlarla meydanlara çıkıp büyük çabalarla siyasi yasakları kaldırma başarısını gösterdi.

Darbecilerin kontrolündeki ANAP’ın, Demokrat kadrolara yönelik saldırılarını Demirel; “Tapulu arazime gecekondu inşasına izin veremem…” diyerek halkın desteğiyle geri püskürttü. Evet millete hizmet yolunda Demokrat siyasi kadrolar aşılması çok zor olan manileri aşarak demokrasi bayrağını bugüne taşıdılar.

Aynı partilerin devamı olan ve aynı isimle anılan; gerçek demokrasiyi, adaleti, hakları ve hürriyetleri gaye edinen bir parti bugün de var. Geçmişte olduğu gibi bugün de bu partiyi tamamen siyaset sahnesinden silmek için karanlık mahfiller her türlü engelleri çıkarmaya çalışıyorlar.

Bu meyanda bir çift sözümüz de merhum Demirel’in yol arkadaşı olan, hâlen hayatta olan siyasilere... Neredesiniz, neden hiç sesiniz çıkmıyor, lütfen ses verin... “Eski Türkiye” diyerek hizmetlerinizi karalamaya devam eden bu iktidara bir cevap hakkınızı kullanmayı düşünmüyor musunuz?