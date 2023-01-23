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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Dışarıda barış, içeride kavga mı?

Hüseyin GÜLTEKİN
23 Ocak 2023, Pazartesi
Hiçbir sorumluluğu olmayan sıradan insanların işledikleri hata ve kusurların faturasını yalnız kendileri ödese de; bir makamı işgal eden zevatın bilerek veya bilmeyerek işledikleri hata ve yanlışların bedelini bir ülke, bir millet ödemek zorunda kalır.

İşgal ettikleri makam-mevkiler bir de öyle alt makamlar olmayıp, sorumluluğu gerektiren önemli makam-mevkiler ise; o makamı işgal eden şahısların içeride ve dışarıda yanlış adım atmaları, tamiri mümkün olmayan tahribatlara sebep olur.

O bakımdan milleti temsil makamında olanların yanlış yapma lüksleri olmamalı. Bilhassa ülkemizin başka ülkelerle olan münasebetlerinde alınacak kararlar öyle günübirlik, tek başına değil; işin ehli olan zevatla istişare edilerek alınmalı.

Ülkemizi birinci derecede temsil makamında olanların böyle yapmayıp; getirisini götürüsünü hesaba katmadan yaptıkları beyanların ülkemizin imajını ve itibarını zedelemekten başka bir işe yaramayacağı açıktır.

Dünya üzerindeki bütün ülkelerle karşılıklı menfaat çerçevesinde barış içinde dostluk ilişkilerinin tesisi ve devamı için atılması gereken adımlar yerine; onların içişlerine müdahale manasına gelecek politikaların ve sarf edilecek sözlerin dostluk münasebetlerini zedeleyeceğini herkesten önce sorumluluk makamında olanlar dikkate almalıdırlar.

Ayrıca dışarı verilen tutarsız beyanların veya birbirini tekzip eden tavırların da bir taraftan sorumlu makamındaki liderlerin hem prestijlerini hem inandırıcılığını zedeleyeceğini, öncelikle sorumluluk makamında olanların dikkate almaları şart.

Peki dikkate aldılar mı bugüne kadar? Nedenini kendilerinden başka hiç kimsenin bilmediği şekilde pek çok ülkeyi önce düşman olarak görüp, oldukça ağır ithamlarda bulunduktan sonra aniden; “Siyasette küslük, dargınlık olmaz” deyip bu ülkelerin liderlerine barış ellerini uzatarak, yaptıkları geri dönüşlerinin ülkemizin içerideki ve dışarıdaki itibarı ve imajı açısından faydası mı var yoksa zararı mı var acaba?

Bu meyanda gerçekten şu durumu da merak ediyoruz: Düşman olarak ilan ettikleri malum ülkelerin liderlerine barış elini uzatma ihtiyacını hisseden idarecilerimiz içeride de, kırıp döktükleri binlerce suçsuz insana da barış elini uzatıp onların gönüllerini almayı düşünüyorlar mı?

“Ya bendensin, ya düşmansın.” gibi bir anlayışla kendilerine muhalif gördükleri herkesi vatan hainliğiyle damgalayarak; kırıp rencide ettiği vatandaşlarına da barış elini uzatıp, bundan sonra bu gibi ağır ithamları terk edecekler mi?

Beraat kararları aldıkları halde halen vazifelerine iade edilmeyerek suçlu muamelesine tâbi tutulan binlerce kamu görevlisine reva gördüğünüz bu keyfîliklere son verip, onlarla da barışacak mısınız?

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