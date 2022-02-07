Uzunca bir zaman diliminde ülke gündeminin birinci sırasında korona salgını vardı.

Hemen her gün her saat korona ile yatıp, korona ile kalkıyorduk. Beş vakit ezanlarının öncesinde veya sonrasında mesafe, hijyen, maske ve aşı duyuruları yapılıyordu.

Galiba yetkililer de sıklıkla bu haberlerin bu duyuruların artık ve fazlaca bir faydasının olmadığını anladılar ki kısmen de olsa bu gibi duyurulara ara verdiler.

Kısmen de olsa korona gündemden düşünce bu defa da zamlar ve hayat pahalılığı gündemin birinci sırasını işgal etti. Sıradan vatandaşlar dahi hemen her gün zamları takip eder oldular.

Muhalefetle beraber bağımsız medya dediğimiz gazete ve televizyonlar hayat pahalılığını, zamları olduğu gibi halka duyurmaya çalışırken; iktidar ve ona biat eden medya da gerçek manada hayat pahalılığının olmadığını söyleyip duruyorlar.

Gerek koronanın, gerek hayat pahalılığının uzun süre gündemi işgal etmesi sonucunda pervasızca çiğnenen ve çiğnenmeye devam edilen hak ve hürriyet ihlâllerini perdelenerek geri plana düşürüverdi.

Artık pek sınırlı sayıdaki medya dışında kimse hak ihlâllerini dile getirme ihtiyacını hissetmiyor. Tamamen keyfi ve hukuksuz bir şekilde kendilerine muhalif gördükleri nice masum insanlarını hapishanelere doldurarak, hukuk cinayetlerini göremeyip, her gün her saat zamları gündemde tutmak isabetli mi?

Üstad Bediüzzaman’ın; “ekmeksiz yaşarım; hürriyetsiz yaşayamam..” veciz ifadeleriyle insan hayatının devamı için ve vazgeçilmezlerinden olan hürriyetin ne derece önemli olduğunu nazarlara vermesini görmezden gelen kesimlerin de bu dikkat çekici mesajına kulak vermesi gerekir.

Elbette ekmek de olmalı. Her insanın sağlıkla, hayatını sürdürmesi için, kimseye el avuç açmadan zarurî olan gıda maddelerini kolayca temin edebilmeli, hürriyetle beraber ekmek de olmalı. Velâkin ekmek imanın bir hasiyeti olan hürriyetin yerine geçmemeli.

Gündemin birinci sırasında hayat pahalılığı olunca artık kimse bu hayat pahalılığının asıl sebebinin parlamento ile beraber devleti ayakta tutan diğer kurum ve kuruluşları devreden çıkaran tek adam rejimi olduğunun farkında olmuyor.

Milleti canından bezdiren zamlarla beraber sair sıkıntı ve problemlere önemli ve öncelikli çarenin demokratik yollarla bu ucube sistemin sona erdirilmesinden geçtiği bilinmeli.

Hemen her konuda işlerin yolunda olduğundan dem vuran iktidar adalet, hak hukuk ile ilgili işleyişin de arızasız yürüdüğünü dillendirmeye devam ediyor. Bu durumda hayat pahalılığı ile beraber demokrasinin bütün kurallarıyla rayına oturması için, düşünce ve ifade hürriyetinin sağlanması için, kanun hâkimiyetinin sağlanması için, bütün sıkıntı ve problemlerin en önemli sebebi olan bu tek adam rejiminin hukuk içinde sona ermesi noktasında herkesin büyük çaba göstermesi gerekiyor.

