Farklı iki tablo

Bir tarafta pazar artıklarından geçimini sağlamaya çalışan nice yoksul gariban… Diğer tarafta, deyim yerinde ise bir eli yağda bir eli balda ve debdebe içinde hayatın tadını çıkaran insanlar…

Bir tarafta gecekonduların karanlık kuytu mekânlarında ömür tüketen nice yoksul, perişan kimsesiz aile… Diğer tarafta, şatafatlı villalarında hayatlarının tadını çıkaran zevk düşkünü insanlar…

Bir tarafta, yapılan zamlar ve hayat pahalılığının altında ezilen ve ödemelerini yapamadıkları için suyu, elektriği kesilen binlerce yoksul perişan aile… Diğer tarafta üç-beş maaş aldıkları için zamlardan, enflasyondan hiç haberi olmayan, harcamalarda sınır tanımayan malum kesim…

Bir tarafta, yenisini alamadığı için eskimiş ayakkabılarını ve elbiselerini tamirciye tamir ettirmek suretiyle idare etmeye çalışan garibanlar… Diğer tarafta, elbise dolapları tıkış tıkış olan, bir giydiğini bir daha giymekten imtina eden, marka giyim-kuşamlarıyla arz-ı endam eden nice havalı ve mağrur zengin…

Bir tarafta, üç-beş kuruşluk ucuz ekmeği alabilmek için ekmek kuyruklarında bekleyen beli bükülmüş pir-i faniler… Diğer tarafta, dünden kalan ekmeği ve yemeği yemeye tenezzül etmeyen, ekmekleri ve yemekleri çöp bidonlarına atmayı âdet haline getiren, fakirin hâlinden anlamayan müsrif insanlar…

Bir tarafta, çoktan okulunu bitiren, evlenmeye çağına geldiği halde yoksulluktan evlenemeyen, iş bulup bir yuva sahibi olmak için açılan sınavlarda, yüksek puan aldığı hâlde mülakatlardan elenerek hayal kırıklığı yaşayan on binlerce genç…

Diğer tarafta, sınavlarda düşük puan aldığı halde şaibeli mülakatlarda bir şekilde başarılı sayılıp, dolgun maaşlarla iş başı yapan liyakatsız kişiler.

Bir tarafta, istedikleri manşetleri atmadıkları için, aralarında Yeni Asya’nın da bulunduğu, sesini kesmek için senelerdir keyfî ve hukuksuz bir şekilde resmi ilanları kesilen medya organları...

Diğer tarafta, kendilerine kayıtsız şartsız tâbi olan, iktidarlarının borazanlığını üstlenen gazetelere ve malum medya kuruluşlarına, hukuksuz bir şekilde, resmi ilanlara ilave olarak devletin birçok maddi imkânını sunmakta herhangi bir beis görmeyen bir anlayış…

Bir tarafta, vatanını, milletini seven, barışın ve huzurun tesisi için çırpınan, gerçek demokrasinin, adaletin hak-hukukun işlemesini dert edinen nice insanın, sırf iktidara siyaseten muhalif oldukları için âdeta kendilerine üvey evlat muamelesi yapılarak, devletin bütün kapılarının yüzlerine kapatılması…

Diğer tarafta, meftun oldukları makam-mevkileri kapmak için, göz diktikleri ihaleleri almak için, hayal ettikleri rantlara kavuşmak için, iktidarın çevresinde yuvalanan, yalakalığı, yağcılığı meslek edinen malum çevre…