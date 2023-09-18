Gidişattan memnun musunuz?

Çıraklık devri çoktan bitti, kalfalık devri ve ustalık devri de bitti. Maddi-manevi alanda Türkiye’nin geldiği nokta meydanda. Objektif bir gözle baktığınızda, bu gidişatta bir ışık görüyor musunuz?

Her zaman, her fırsatta dindar olduklarını nazara vererek muhafazakârlardan rey devşirenlerin, en iddialı oldukları manevi alandaki ahlaki aşınmaları, müstehcenlikleri, çocuk yaştaki gençlerimize sirayet eden alkol, uyuşturucu, kumar gibi kötü alışkanlıkları görüp, hâlen bu siyasetçilerden dine ve dindarlara hizmeti beklemek, hayali bir beklenti değil de nedir?

Dine hizmet etmelerinin ötesinde, yaptıkları haksızlıklarla, hukuksuzluklarla, ötekileştirmelerle; kısaca dinin reddettiği yanlış uygulamalardan dolayı, bazı insanların: “Dindarlık böyle bir şey ise bana lazım değil.” diyerek samimi dindarlardan soğutulması yanlış değil mi? Ateizm, deizm gibi dinsizlik akımlarına kapılan nice insanın halini göremeyip, bunlardan dine hizmetleri beklemek nasıl bir anlayıştır?

Yirmi bir yılın sonunda, yakın ve uzak tarihte emsali görülmeyen vergilere ilave olarak, ardı arkası gelmeyen zamları görüp ekonomiyi hâlen bunların düzeltebileceğini zannetmek nasıl bir beklentidir?

Ülkenin huzur, sükun ve barış içinde birlik ve beraberliğine vazifeli olduklarını bir kenara koyarak, bilerek toplumda sürekli bir kavga ortamı oluşturarak, birliği ve beraberliği kendi elleriyle târ u mar eden bu iktidarın barışı esas alan bir siyasete yöneleceğini düşünmek yanlış değil mi?

Kendilerine muhalif gördükleri herkesi terörist olarak damgalayarak ve düşman olarak ilan edegelen bu siyasi kadronun, böylesi ötekileştirici siyasetinden vazgeçip, her kesimi kucaklayıcı bir anlayışla hareket edeceğinden umutlu musunuz?

Her şey bir tarafa, adalet kavramını unutanların, nedamet edip mazlumlardan helallik dileyip, bütün vatandaşlarına eşit muamelelerde bulunacaklarına ihtimal veriyor musunuz?

Dış politikada, bir gün düşman olarak ilan ederek, kavgalı hâle gelerek münasebetlerini kestikleri bazı ülkelerle ve o ülkelerin liderleriyle kısa bir zaman sonra da kardeşlik ve dostluk mesajları göndererek tekrar elçiler düzeyinde irtibatlar kurmak gibi istikrarsız politikalarla ülkemizin itibarını zedeleyen politikalardan vazgeçip, bundan sonra Türkiye’nin dünyada layık olduğu yere gelmesi için çalışacaklarına inanıyorsanız mesele yok.

Sözümüz, bugüne kadar bu iktidarın doğru/yanlış icraatlarını tefrik etmeden iktidara destek vererek, hep alkış tutanlara… Bugüne kadar, tek adam sisteminden kaynaklanan yanlış uygulamalar sonucunda ülkemizin maddi-manevi alanda sürüklendiği sıkıntılardan üzüntü duyup rahatsız olmuyorsanız alkışlamaya devam ediniz. Vahim, tehlikeli gidişatı görebiliyorsanız; işlenen haksızlıklara- hukuksuzluklara ortak olmamak için hiç değilse bundan sonra yanlış uygulamalara karşı sesiz ve seyirci kalmayınız, müspet manada tepkilerinizi gösteriniz.