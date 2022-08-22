Hadimlerin sorumlulukları

Kişiler fikirlerinde ve düşüncelerinde serbesttir ve bunları savunma haklarına sahiptirler.

Fakat insanlar, bilhassa ihvanlar, Üstad Bediüzzaman ve dolayısıyla Risale-i Nur adına konuşuyorlarsa olabildiğince dikkatli ve temkinli davranmaları gerekir. Bediüzzaman’ın meslek ve meşrebini en basit bir şüpheye, en küçük bir yanlışa yer vermeyecek şekilde doğru olarak anlamanın dikkate alması gerekir.

Üstadın Nurlarda verdiği ölçü ve prensipleri, kural ve düsturları, yaptığı tavsiye ve ikazları her hadimin iyice kavradıktan sonra muhtaç gönüllere anlatması önemli bir vazife ve sorumluluktur.

Üstad’ın davasından, fikirlerinden haberdar olmayan insanlara da Nurlardaki hak ve hakikatleri doğru bir şekilde tebliğ etmekle vazifeli olduklarını da hesaba katığımızda hadimlerin sorumluluklarının ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz.

Nurlardan bîhaber, Üstad’ın fikirlerine ve düşüncelerine yabancı olan sair ehl-i dinin yanlış yollara sapmamaları için; yaşantılarıyla onlara nokta-ı istinad olmakla da vazifeli olan hadimlere çok daha önemli vazifeler düşer.

Ayrıca aldatmakla iş gören siyasilerin yalan yanlış nutuklarına kanıp onların tuzaklarına düşmemeleri için de Üstad’ın içtimaî-siyasi mevzularla alâkalı ölçülerini ve tavsiyelerini Risale-i Nurlara yabancı, tahkik ehli olmayan ehl-i dine doğru bir şekilde tebliğ etmekle vazifeli olduklarının şuuru ile hareket etmelerinin vazife olduğunu bilirler hadimler.

Böyle yapmayıp; ümmet-i Muhammedi sahil-i selamete çıkarmakla vazifeli olduklarını görmezden gelerek rehavete giriyorlarsa hadimler. Nurlara yabancı, dünyevileşen bazı ehl-i din gibi bir yaşantıyı tercih ediyorlarsa hadimler…

Üstadın başa gelmeleri için dua ederek açıkça destekte bulunduğu demokratlar yerine bazı hadimler demokratlıkla ilgisi olmayan partilere nokta-i istinad oluyorlarsa… Siyasiyyunu irşad edip onları yönlendirmekle vazifeli olduklarının farkında olmadan; siyasilerden ders alıp, onların tuzaklarına düştüklerinin farkında dahi olmayan hadimler söz konusu ise…

Fereci ve fütuhatı siyasi arenada ve siyasilerden bekleyen hadimlerin varlığı çokça söz konusu ise…

Bediüzzaman’dan ders aldıklarını ”bildiğimiz” ihvanların Nurlardaki ölçülere aykırı olan tercihlerinin ve tavırlarının değişmesi için dua edelim. Çünkü Bediüzzaman’a talebe olanların yanlış yapma lüksleri yoktur.